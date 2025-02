Wniosek do Sejmu w sprawie posła PiS. Prokuratura chce aresztu

"Przekazałem dzisiaj do marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni wniosek o uchylenie przez Sejm immunitetu posła Dariusza Mateckiego oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie " - poinformował w swoich mediach społecznościowych Adam Bodnar .

Minister sprawiedliwości powiadomił, że poseł PiS ma usłyszeć szereg zarzutów. Chodzi m.in. o "działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości" oraz "zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową".

W komunikacie wydanym przez PK czytamy, że istnieje realna obawa, że Dariusz Matecki będzie bezprawnie utrudniał postępowanie i mataczył , co uzasadnia wniosek o zatrzymanie i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Czyny o które podejrzany jest poseł PiS charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości, a kara za ich popełnienie to pozbawienie wolności do 10 lat .

We wtorek o poranku prokuratura potwierdziła w rozmowie z Polsat News zatrzymanie trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych : byłego dyrektora generalnego Józefa K., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego Michała C. i byłego dyrektora szczecińskiej dyrekcji Andrzeja Sz. Działania związane są ze śledztwem dotyczącym Dariusza Mateckiego.

Przypomnijmy: w październiku 2024 roku Lasy Państwowe złożyły do prokuratury zawiadomienie ws. Dariusza Mateckiego. Poseł PiS został zatrudniony 18 maja 2020 r. na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (CILP). Zgodnie z zawartą umową został on zatrudniony na pełen etat, a jako miejsce wykonywania pracy wskazano siedzibę CILP w Warszawie.