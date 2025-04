Rafał Brzoska zapowiedział, że z końcem maja 2025 roku wraca do obowiązków w swoim przedsiębiorstwie. Dodał, że w ciągu 100 dni jego pracy dla dobra publicznego w stworzonej przez niego inicjatywie "SprawdzaMY", InPost nie ucierpiał , ale - jak zaznaczył - "w dłuższym okresie żadna firma nie jest w stanie rozwijać się bez lidera".

Jako przykład wskazał mechanizm cen transferowych , pozwalający zagranicznym koncernom na wyprowadzanie część zysków , co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania w Polsce.

- Proszę zauważyć, że w prawie karnym każdemu przestępcy, nawet jeśli zabije albo zgwałci, prokurator musi udowodnić, że taki czyn zabroniony popełnił, a w niektórych przypadkach, że zrobił to umyślnie. A podatnik? To on musi udowadniać, że jest niewinny, że błąd, który popełnił, nie był celowy - zwrócił uwagę szef InPostu.