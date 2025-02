Immunitety Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Sejm zdecydował

Następnie izba niższa przeszła do głosowania nad uchyleniem immunitetu Marcina Romanowskiego oraz wyrażeniem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Posłowie w serii dziewięciu głosowań każdorazowo przyjęli uchwały.

Sejm. Uchylenie immunitetów wielu polityków. Posłowie zagłosowali

Przywilej zachowali Paweł Kukiz, Waldemar Sługocki oraz Anita Kucharska-Dziedzic. Do odpowiedzialności karnej pociągnięty zostanie natomiast były minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości .

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Sejm wyraził zgodę na areszt tymczasowy

Z wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości wystąpił Roman Giertych, którego poprzedni wniosek w tej sprawie został odrzucony w poprzedniej kadencji Sejmu. Polityka PiS nie było na posiedzeniu komisji regulaminowej, które odbyło się 5 lutego. Przekazał on gremium pismo, w którym upoważnił partyjnego kolegę Marcina Warchoła do reprezentowania go.