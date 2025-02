Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zatrzymani. Akcja służb

"Po wykonaniu czynności procesowych zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Warszawie " - dodał.

Chodzi o Józefa K., byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych; Michała C., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego i Andrzeja Sz., byłego dyrektora szczecińskiej dyrekcji.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która prowadzi postępowanie ws. "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w 2023 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował ówczesny poseł Suwerennej Polski , a dziś PiS. Wartość szkody to co najmniej 160 tysięcy złotych.

Lasy Państwowe złożyły zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o fikcyjne zatrudnienie

W październiku 2024 roku Lasy Państwowe złożyły do prokuratury zawiadomienie ws. Dariusza Mateckiego. Poseł PiS został zatrudniony 18 maja 2020 r. na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (CILP). Zgodnie z zawartą umową został on zatrudniony na pełen etat, a jako miejsce wykonywania pracy wskazano siedzibę CILP w Warszawie.