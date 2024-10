- W ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano 387 prób nielegalnego przekroczenia granicy - to odzwierciedla skalę w dalszym ciągu zagrożeń. W porównaniu z poprzednim tygodniem jest to spadek o około 38 proc. Średnio jest to 56 prób nielegalnego przekroczenia granicy na dobę - powiedział w czwartek w Sejmie Bejda, który odpowiadał na pytania posłów KO ws. sytuacji na naszej wschodniej granicy.