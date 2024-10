Migranci szturmują granicę. "Ataki na strażników są codziennością"

Koniec września. Kilkanaście osób od strony białoruskiej zbliża się do Świsłoczy. To niewielka rzeka, która na krótkim odcinku stanowi granicę między Polską a Białorusią. Mężczyźni wchodzą do wody i wpław chcą przedostać się na drugi brzeg. Kiedy dostrzegają polskich strażników granicznych, w ruch idą kamienie, konary drzew. Mundurowi nie odnoszą obrażeń. Kolejna próba przepłynięcia Świsłoczy zostaje podęta na początku października, znów na drodze migrantów stają strażnicy graniczni.

Reklama