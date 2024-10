Straż Graniczna opublikowała w poniedziałek nowe dane z minionego weekendu. W dniach 11-13 października doszło do 190 prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy.

Jest to o ponad połowę więcej w porównaniu do zeszłego weekendu, gdy do Polski usiłowało przedostać się 90 cudzoziemców. Od początku października suma wynosi 710 prób.