Prokurator Ewa Wrzosek zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdobę skierowała do Prokuratora Krajowego we wtorek.

- Przestępstwo miało polegać na kierowaniu wobec prok. Wrzosek słów powszechnie uznawanych za obelżywe i stanowiących groźby karalne naruszenia nietykalności cielesnej, to jest o czyn z art. 190 par. 1 kk - wyjaśnił prokurator.

Prok. Skiba przekazał, że zawiadomienie obejmuje wniosek o ściganie oraz ukaranie sprawcy, a także wniosek o przeprowadzenie czynności procesowych. - Do warszawskiej prokuratury okręgowej wpłynęła informacji pani prokurator (Ewy Wrzosek - red.) o skierowaniu takiego zawiadomienia do PK - poinformował rzecznik.

Zgromadzonych tam polityków PiS nagrano podczas rozmowy. - Ja ją pchnę, no co ty, niech spie**** - powiedział Jacek Ozdoba. - Nie no, wiesz, ale delikatnie - odpowiedział poseł Marek Suski. Z kontekstu wynikało, że rozmawiają właśnie o prok. Wrzosek.