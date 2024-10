- Polemizowałbym z sugestią, że Unia Europejska chce nam narzucić (pakt migracyjny - red.). Póki co, jest to ruch w kierunku zacieśnienia polityki migracyjnej. W tej sprawie Unia zaczyna mówić Tuskiem - ocenił Radosław Sikorski. Odnosząc się do sobotniej deklaracji premiera w sprawie strategii migracyjnej, szef MSZ podkreślił, że dotyczące jej decyzje "będą doprecyzowywane w najbliższych dniach". - Proszę spodziewać się całościowej ustawy - dodał.