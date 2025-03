Z opinii publicystów i dziennikarzy wynika, że głównym zadaniem rosyjskich urzędników biorących udział w negocjacjach z USA jest " przeciąganie ich tak długo jak to tylko możliwe ".

Z analizy korespondenta "The Telegraph" Rolanda Oliphanta wybrzmiewa, że do czynienia mamy z " językiem bagna proceduralnego, a nie dyplomatycznego przełomu ".

W poniedziałek przedstawiciele USA i Rosji rozmawiali w Arabii Saudyjskiej około 12 godzin, ale bezpośrednio po spotkaniu nie poinformowano o żadnych szczegółach. We wtorek pojawić miało się też wspólne oświadczenie; tak się ostatecznie nie stało.

We wtorek po południu Biały Dom poinformował, że Kijów i Moskwa zgodziły się na zapewnienie bezpiecznej żeglugi i powstrzymania się od użycia siły na Morzu Czarnym , jednak strony konfliktu nie potwierdziły jeszcze tych doniesień.

- Czas jest teraz naszym sprzymierzeńcem i postaramy się go jak najlepiej wykorzystać - powiedział anonimowy informator ze środowiska zbliżonego do Kremla dla "The Moscow Times", komentując kulisy negocjacji. Wskazał przy tym także na ustawę o aneksji obwodów chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Z zapisów konstytucji Rosji wynika bowiem, że anektowane przez Moskwę ziemie nie mogą zostać przekazane.