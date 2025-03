W marcowym badaniu CBOS "Polacy o potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie" respondenci odpowiadali na pytanie, czy ich zdaniem Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem. W marcowym badaniu twierdząco na to pytanie odpowiedziało 50 proc. badanych; zdaniem 47 proc. Polska nie powinna przyjmować Ukraińców.

CBOS podkreślił, że przez ostatnie trzy miesiące stosunek respondentów do ukraińskich uchodźców wyraźnie się pogorszył . Odsetek badanych popierających przyjmowanie uchodźców spadł w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 7 pkt proc ., osiągając najniższy poziom od czasu rosyjskiej inwazji z 2022 roku, a głosy sprzeciwu wzrosły o 6 pkt. proc .

Zdaniem 58 proc. respondentów należy dążyć przede wszystkim do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności. To o 3 pkt. proc. więcej niż w grudniu. Jednocześnie 25 proc. uważa, że należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji; to o 6 pkt. proc. mniej niż ostatnim razem.