O rozdzieleniu obu funkcji mówił po raz pierwszy w poniedziałek szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar . - Moim głównym celem jest doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się niezależnym organem - przekazał na specjalnej konferencji prasowej na początku tygodnia.

Podczas wystąpienia w siedzibie Prokuratury Generalnej Bodnar zapewnił, że do końca tego tygodnia złoży projekt zmian w prawie o prokuraturze. Według planów szef PG będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na sześcioletnią kadencję.

Prokurator generalny a minister sprawiedliwości. Nastąpi rozdzielenie funkcji

W przeświadczeniu polityków zespolenie roli szefa MS i PG prowadziło do nieprawidłowości i upolitycznienia wielu śledztw prowadzonych w całym kraju - zwłaszcza tych, w które w ostatnich latach zamieszani byli politycy PiS oraz osoby z nimi związane.

To zdanie podzielała także Komisja Europejska , która w lipcu 2022 roku oceniła, że taki kształt prawa budzi "poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa" w Polsce .

Na przeciwległym biegunie znajdowały z kolei argumenty Prawa i Sprawiedliwości oraz jego koalicjantów. W 2017 roku ówczesny wiceszef MS Michał Wójcik stwierdził, że "rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości doprowadziło do wielu patologii".

Prokurator generalny ponownie samodzielnym stanowiskiem. Jak to wyglądało w przeszłości?

W 2010 roku rząd PO-PSL dokonał podziału obu stanowisk. Po zmianach prokurator generalny był powoływany przez Prezydenta RP spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa. Kadencja szefa PG trwała sześć lat od dnia ślubowania - pierwszym i ostatnim prokuratorem generalnym wybranym w ten sposób był Andrzej Seremet. Na stanowisko powołał go prezydent Lech Kaczyński .

Krótko po dojściu do władzy Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło kolejną nowelizację - zgodnie z reformą od marca 2016 roku funkcję prokuratora generalnego ponownie połączono z rolą szefa Ministerstwa Sprawiedliwości .

Od 2016 do listopada 2023 roku stanowisko to należało do Zbigniewa Ziobry. Następnie krótko funkcje przeszły w ręce Marcina Warchoła. Od 13 grudnia szefem PG i MS jest Adam Bodnar.