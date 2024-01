Podkomisja smoleńska pod lupą MON. Powstanie specjalny zespół

Powołujemy zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Będziemy oceniać działania podkomisji, ale nie będziemy oceniać i badać przyczyn katastrofy - zapowiedział szef MON Władysław Kosniak-Kamysz. To kolejny etap rozliczeń podkomisji smoleńskiej przez rządzących.