Ważna decyzja po przesłuchaniu. Wniosek do prokuratury ws. J. Kaczyńskiego

Przewodniczący komisji wskazał, że prezes PiS "był zwykłym posłem, ale podejmował najważniejsze decyzje dotyczące terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów ". - To on nie liczył się zupełnie z głosem drugiej osoby w państwie , która ogłaszała wybory, Elżbiety Witek . To on traktował jako chłopca na posyłki premiera Mateusza Morawieckiego , który podpisywał decyzję i nikt ich do końca nie wykonywał - wyliczał.

"Sprawstwo kierownicze". Lista zarzutów komisji wobec Jarosława Kaczyńskiego

Wyjaśnił, że wniosek do prokuratury ws. Kaczyńskiego będzie dotyczył jego "sprawczości kierowniczej". - Za to, że to on podejmował decyzję, mimo że nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier, nie uprawnili go do tego, żeby decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów - uzasadnił.