Szef rządu spotykał się z mieszkańcami Białegostoku w amfiteatrze przy Operze i Filharmonii. W trakcie swojego przemówienia, tematem który poruszył Donald Tusk jest kwestia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych kraju.

- To co dziś wydaje się najważniejsze z punktu widzenia państwa polskiego to, żeby precyzyjnie, bez odwetu, bez nagonki, precyzyjnie wyłonić to co było złe i to co trzeba bezwzględnie wyplenić z życia publicznego. Nie muszę tu mówić o tak oczywistych sprawach jak sędzia Szmydt, historia znana. Ale mówię też przez te lata, że w polskiej polityce i życiu publicznym pojawiają się osoby, które miały nadspodziewanie dużą ochronę. Takie stabilne parasole. Osoby, których relacje z Rosją, poglądy na temat Ukrainy nie pozostawiały wątpliwości po czyjej są stronie, że są po stronie zła, a mimo to, gdzieś wysoko funkcjonowali - stwierdził. Reklama

Premier o rosyjskich wpływach w Polsce: "Obawiam się, że nie tylko głupota"

Jednocześnie premier Tusk zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie doszło do zintensyfikowania działań, co poskutkowało serią niebezpiecznych wydarzeń.

- Mamy odnotowanych, w tej chwili, siedem prób udanych lub zatrzymanych w ostatniej chwili, prób sabotażu. Takiego bezpośredniego sabotażu. Mamy dowody, że osoby, które do tego chciały doprowadzić, były wynajęte przez rosyjskie służby. Mówimy tu o podpaleniach celowych, czy to lasy, czy centra handlowe. Mówimy także o pobiciach na zlecenie białoruskiej i rosyjskiej służby specjalnej - podkreślił.

W dalszej części wypowiedzi lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do nowopowstałej komisji, której celem będzie zbadanie rosyjskich wpływów w polskiej polityce. Według Donalda Tuska, należy ze szczególną starannością zbadać między innymi osoby, które miały bezpośredni wpływ na wyposażenie polskiej armii, podpisywanie bądź zrywanie umów dotyczących zakupu sprzętu wojskowego.

- Jeśli taki Macierewicz był ministrem obrony narodowej. Jeśli podejmował decyzje, które defacto rozbrajały polską armię i był cały czas holowany, chroniony przez czołówkę PiSu, to już nie jest przypadek, ani zwykła głupota. Ja nie mówię, że Antoni Macierewicz jest geniuszem, ale obawiam się, że nie tylko głupota i niekompetencje stoją za decyzjami, których byliśmy świadkami i których konsekwencje mamy do dzisiaj - podkreślił. Reklama

Donald Tusk o wojnie w Ukrainie: "Daleka od rozstrzygnięcia"

Kolejnym tematem podjętym przez szefa rządu była kwestia wyborów do Parlamentu Europejskiego i powiązania ich z trwającą wojną w Ukrainie. Zdaniem Donalda Tuska zbliżające się głosowanie będzie historycznym wydarzeniem, które będzie miało ogromny wpływ na przyszłość Europy. Jak stwierdził polityk, wybranie sił jawnie prorosyjskich doprowadzi do wewnętrznych sporów, na co tylko czekają przedstawiciele Kremla.

- Naprawdę jesteśmy o krok od tego, żeby przewagę zaczęły zdobywać siły jawnie prorosyjskie w Europie. To nie jest tylko nasz, polski problem. W Polsce nie jest jeszcze najgorzej. Bo jak mamy podejrzanych polityków, radykalne grupy takie jak Konfederacja, które nie kryją swojej sympatii do Rosji, tej politycznej sympatii, to jednak szeroko pojęta opinia publiczna nie jest po stronie Rosji w tej wojnie - stwierdził.

- Ale im dalej na Zachód tym ludzie są mniej tym przejęci i myślą o tym tak letnio. Coraz więcej popularności zdobywają siły polityczne, co do których przyszłej polityki nie mam pewności, że będzie taka, jakbyśmy chcieli - dodał. Reklama

Według lidera Platformy Obywatelskiej należy zwracać także szczególną uwagę na polityków, którzy starają się przedstawiać wydarzenia w Ukrainie jako coś prostego, łatwego do przewidzenia i bliskie końcowi.

- Jeśli my do Parlamentu Europejskiego wybierzemy ludzi, którzy defacto będą realizowali plany, zamierzenia Putina, to zbliżymy się do katastrofy (...) Ta wojna na Ukrainie jest daleka od rozstrzygnięcia. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że Rosja zaraz padnie, bo nie dają rady i nie wierzcie tym, którzy mówią, to chyba poseł Mularczyk, że Ukraina to upadłe państwo (...) Nie, nie jest tak, ani tak. Wojna trwa, może trwać jeszcze jakiś czas i każde rozstrzygnięcie jest możliwe - przekonywał.

