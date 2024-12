Emmanuel Macron prowadzi w czwartek rozmowy w Warszawie . Najpierw spotkał się z premierem, następnie pojedzie do Pałacu Prezydenckiego.

- Chcę przeciąć spekulacje na temat potencjalnej obecności wojsk tego czy innego kraju w Ukrainie po osiągnieciu rozejmu, zawieszenia broni czy pokoju - zapewnił, jednoznacznie odrzucając taki scenariusz . W ten sposób odniósł się do medialnych spekulacji o rzekomym projekcie firmowanym przez prezydenta Macrona wysłania sojuszniczych brygad na misję rozjemczą do Ukrainy.

Tusk-Macron. Prezydent Francji: Trzeba dać nowy impuls

Emmanuel Macron zaznaczył, że Ukraina powinna decydować sama o sobie. - Trwałe bezpieczeństwo w Ukrainie to trwałe bezpieczeństwo w Europie - mówił, wskazując na konieczność zapewnienia Kijowowi odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa .

- Rosja stara się wpływać wszędzie na wybory. Mołdawia jest jednym z takich przykładów. Również w Gruzji mieliśmy do czynienia z bardzo jasną manipulacją. (...) Niepokoi nas to, co się dzieje w tym kraju. Tamtejszy premier zdradza ścieżkę europejską - podkreślał Macron.