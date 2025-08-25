W II turze przedterminowych wyborów w Zabrzu, które konieczne były po odwołaniu z urzędu Agnieszki Rupniewskiej, na Kamila Żbikowskiego zagłosowało 16 031 osób (50,17 proc.), a na Ewę Weber - 15 925 osób (49,83 proc.). Różnica wyniosła zatem 106 głosów.

Porażka kandydatki startującej z własnego komitetu, ale popieranej przez KO, wzbudziła entuzjazm wśród polityków prawicy, którzy nie mieli w II turze swojego kandydata (Borys Borówka popierany przez PiS odpadł w pierwszej turze).

Zabrze. Wyniki przedterminowych wyborów. Politycy prawicy nie kryją zadowolenia

"Zwycięstwo Kamila Żbikowskiego w Zabrzu w przedterminowych wyborach na Prezydenta miasta, to LEPSZE ZABRZE na mapie samorządów Śląska i bardzo mocny polityczny sygnał w Polsce" (pisownia oryginalna) - stwierdził we wpisie w portalu X poseł PiS Jerzy Polaczek.

Z kolei inny polityk tej partii, Jacek Sasin, ocenił, że "Zabrze i Polska dobrze już zobaczyły, jak ich (KO - red.) obietnice mają się do rzeczywistości".

"Mogą wystawiać swoich kandydatów do skutku, ale kłamstw już nikt nie kupi. Ewa Weber - protegowana Borysa Budki - przegrywa wybory o fotel prezydenta" - wskazał.

"Nowym Prezydentem Zabrza Kamil Żbikowski. Gratulacje!" - napisał krótko Michał Wójcik (PiS).

"Premier Tusk na urlopie i Zabrze odbite. Mieszkańcy budzą się i mówią stop tej władzy. Kolejne bastiony KO zagrożone. Gliwice? Łódź?" - pyta natomiast były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki.

Kamil Żbikowski nowym prezydentem Zabrza. "W wyborach prezydenckich wsparł Trzaskowskiego"

Choć w II turze porażkę poniosła kandydatka wspierana przez KO, to Roman Giertych przypomniał, że dzięki Żbikowskiemu kandydat PiS nie znalazł się w drugiej turze. Podkreślił też, że nowy prezydent Zabrza jest kandydatem liberalnym, a w wyborach prezydenckich wspierał Rafała Trzaskowskiego.

"W Zabrzu o 150 głosów wygrał z kandydatką KO kandydat liberalny, który w pierwszej turze pokonał PiS i nie dopuścił do wejścia do II tury kandydata osobiście wspieranego przez Kaczyńskiego. Nowy prezydent Zabrza Kamil Żbikowski w wyborach prezydenckich wspierał Trzaskowskiego" - czytamy.

Zmiana na szczytach władzy w Zabrzu raduje także Macieja Koniecznego z Partii Razem.

"Dobre wiadomości płyną z Zabrza. Gratulacje dla Kamila Żbikowskiego i powodzenia. Niech Zabrze się zmieni na lepsze" - pisze Konieczny.

