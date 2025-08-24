W skrócie Blisko 70 proc. ankietowanych chce dymisji minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w związku z aferą dotyczącą wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wśród wyborców opozycji aż 90 proc. żąda odejścia minister, natomiast w grupie zwolenników koalicji rządzącej odsetek ten wynosi 38 proc.

Minister zgłosiła czasowe wstrzymanie wypłat z KPO w ramach programu HoReCa i zapowiedziała szczegółowe kontrole przekazywanych środków.

Afera wybuchła po ujawnieniu przypadków niewłaściwego wykorzystania funduszy, m.in. na luksusowe jachty i samochody zamiast na wsparcie branży hotelarskiej i gastronomicznej.

"Czy Pana/Pani zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z aferą wokół Krajowego Planu Odbudowy?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Zdecydowana większość badanych oczekuje oddania stanowiska przez Pełczyńską-Nałęcz. Tę odpowiedź wskazało 68,7 proc. Przeciwnego zdania jest 23,5 proc. respondentów. 7,8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż. Pełczyńska-Nałęcz do dymisji? Tak odpowiadali wyborcy koalicji rządzącej

Oczekiwanie dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dominuje wśród ankietowanych sympatyzujących z opozycją (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja). W tym przypadku 90 proc. chce zmiany na stanowisku ministra. Jedynie 9 proc. uważa przeciwnie.

W grupie zwolenników koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Polskiego Stronnictwo Ludowe) za dymisją Pełczyńskiej-Nałęcz jest 38 proc. badanych, a 51 proc. chce kontynuacji jej rządów w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

W gronie pozostałych wyborców dymisji minister domaga się 65 proc. respondentów. 11 proc. jest przeciwko, a 24 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż zrealizowała pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski, czas realizacji badań: 13-16.08.2025, metoda CATI&CAWI, n=1000 (próba badawcza 1000 osób).

Nieprawidłowości w dotacjach z KPO. Rząd reaguje

Krajowy Plan Odbudowy ma na celu wsparcie odbudowy gospodarki państw członkowskich UE po pandemii. Plan skupia się na inwestycjach i reformach w kluczowych obszarach, takich jak zielona energia, cyfryzacja i innowacje.

Okazało się jednak, że środki z pakietu przypadającego branży hotelarskiej i gastronomicznej były wykorzystywane m.in. na zakup jachtów, luksusowych samochodów czy wycieczek.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła czasowe wstrzymanie wypłat pieniędzy z KPO w ramach programu HoReCa. Zapowiedziała również, że każda umowa na przekazanie środków zostanie dokładnie skontrolowana i w razie wykrycia nieprawidłowości, albo pieniądze nie zostaną wypłacone, albo w przypadku, gdy do wypłaty już doszło, rząd będzie wnioskował o ich zwrot.

