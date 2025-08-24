W skrócie Ministerstwo Finansów planuje podnieść akcyzę na alkohol i opłatę cukrową.

Karol Nawrocki zapowiadał weto wobec ustaw podwyższających podatki - przypomniał prezydencki minister Zbigniew Bogucki.

Bogucki potwierdził, że prezydent dotrzyma obietnicy z kampanii i nie podpisze takich ustaw.

Karol Nawrocki przed kilkoma dniami zawetował tzw. ustawę wiatrakową, w której znajdowały się zapisy o zamrożeniu cen energii. Prezydent złożył już do Sejmu własny projekt w tej sprawie.

Zapowiada się, że Nawrocki może zawetować również inny plan rządu. Ministerstwo Finansów informowało, że w 2026 roku chce zwiększyć akcyzę na napoje alkoholowe o 15 proc. W założeniach znajduje się także podwyższenie opłaty cukrowej.

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki to nie podpisze takiej ustawy. I tyle - powiedział w rozmowie z dziennikarzami szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Będzie kolejne weto Nawrockiego? Prezydencki minister komentuje

Bogucki przekazał, że na razie sprawa jest w zawieszeniu, ponieważ "nie znamy szczegółów projektu Ministerstwa Finansów". - Być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym (o podwyższeniu opłat - red.) - podkreślił polityk.

Resort finansów przekonuje, że zwiększenie akcyzy oraz opłaty cukrowej ma skłonić Polaków do ograniczenia spożycia alkoholu i słodkich napojów. To zaś - zdaniem ministerstwa - wpłynie na poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Karol Nawrocki. Prezydent deklarował wetowanie ustaw podwyższających podatki

W niedawnej kampanii przed wyborami prezydenckimi Karol Nawrocki deklarował, że jako przyszły prezydent nie podpisze ustaw podwyższających podatki.

Takie zapewnienie padło podczas spotkania Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem w Toruniu, tuż przed drugą turą głosowania. Na pytanie, czy nie podpisze żadnej ustawy, która podniesie istniejące podatki odpowiedział: - Jestem przeciwko podwyższaniu podatków.

Poruszono przy tym zagadnienie podatku katastralnego. Jak stwierdził, "mieszkanie nie jest standardowym towarem". - Jestem przeciwko podatkowi katastralnemu dla domów zwykłych Polaków, ale dostrzegam pewien problem, w którym miejscu jest potencjalna granica - zaznaczył.

