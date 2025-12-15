W skrócie Większość Ukraińców popiera porozumienie pokojowe z Rosją, pod warunkiem zamrożenia frontu i uzyskania gwarancji bezpieczeństwa.

Zdecydowanie sprzeciwiają się oni oddaniu Donbasu oraz innym rosyjskim warunkom pokoju bez zabezpieczeń.

Obywatele Ukrainy coraz mniej ufają USA i NATO, natomiast rośnie zaufanie do Unii Europejskiej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski utrzymuje wysokie poparcie społeczne, a większość obywateli chce wyborów dopiero po zakończeniu wojny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sondaż na temat ewentualnego porozumienia pokojowego przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w dniach 26 listopada do 13 grudnia.

Wynika z niego, że 72 proc. Ukraińców jest zwolennikami porozumienia, które obejmowałoby zamrożenie obecnej sytuacji na froncie wraz z przyznaniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przez sojuszników. Przeciwnikami takiej wersji kompromisu jest 14 proc. osób.

Jednocześnie 75 proc. ankietowanych stwierdziło, że sprzeciwia się porozumieniu, w ramach którego Ukraińcy całkowicie wycofaliby się z Donbasu oraz ograniczyli liczebność armii, przy jednoczesnym braku gwarancji bezpieczeństwa. Za pokojem na warunkach rosyjskich opowiada się 17 proc. obywateli Ukrainy.

Kiedy zakończy się wojna? Nowy sondaż, Ukraińcy pesymistyczni

Ukraińców zapytano również, kiedy według nich może zakończyć się wojna. 9 proc. ankietowanych wierzy, że do zakończenia działań dojdzie do końca roku, a 14 proc., że w pierwszej połowie przyszłego roku. 32 proc. osób uważa natomiast, że konflikt z Rosją zakończy się w 2027 roku lub później.

Jednocześnie 63 proc. Ukraińców jest gotowych do dalszego przeciwstawiania się rosyjskiej agresji tak długo, jak będzie to konieczne. 15 proc. ankietowanych stwierdziło, że byliby w stanie wytrzymać jeszcze kilka miesięcy, do pół roku, a 1 proc., że wytrzymaliby jeszcze rok.

Porównywanie wysoki odsetek osób gotowych do walki tak długo jak będzie to konieczne, odnotowano ostatnio w październiku 2024 roku.

Ukraińcy ufają UE i Zełenskiemu, spada zaufanie do USA. Są wyniki sondażu

W sondażu zapytano również, czy Ukraińcy ufają Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym i NATO. Największym zaufaniem cieszy się UE, której ufa 49 proc. ankietowanych, a poziom nieufności wynosi 23 proc.

Znacząco zmniejszyło się natomiast zaufanie do USA. W grudniu 2024 roku Amerykanom ufało 41 proc. Ukraińców, a nie ufało 24 proc. Obecnie mamy do czynienia z odwrotną sytuację. Wskaźniki wynoszą odpowiednio 21 proc. i 48 proc.

Spadło również zaufanie do NATO, które obecnie wynosi 34 proc. (rok temu - 43 proc.). Obecnie Sojuszowi nie ufa 41 proc. Ukraińców.

Z sondażu wynika również, że prezydent Wołodymyr Zełenski nadal może cieszyć się wysokim zaufaniem obywateli. Przywódcy ufa obecnie 61 proc. Ukraińców, a nie ufa mu 32 proc. Większość, bo 57 proc. twierdzi również, że wybory w kraju powinny się odbyć dopiero po zakończeniu wojny.

"Wydarzenia": Wróci powszechny pobór? Ministerstwo stawia sprawę jasno Polsat News