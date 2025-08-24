W skrócie W Warszawie odbył się marsz przeciwko migrantom zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej.

Uczestnicy marszu, w tym znane postacie polityczne, skandowali hasła antyimigracyjne i antyukraińskie, domagając się ograniczenia napływu migrantów.

Podczas manifestacji doszło do incydentu ze spaleniem flagi Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Na ulicach pojawili się również kontrmanifestanci, którzy sprzeciwiali się nacjonalistycznym hasłom i bronili praw uchodźców.

W niedzielę o godz. 17 przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży w Warszawie rozpoczął się marsz przeciwko migrantom. Wydarzenia zorganizowała Konfederacja Korony Polskiej. Liderem tej formacji jest Grzegorz Braun.

Manifestacja przebiegała pod hasłem: "Stop inwazji migrantów". Taki baner pojawił się na czele pochodu. W zapowiedzi marszu organizatorzy pisali: "Skala napływu rośnie - mówimy stanowcze NIE dla legalnej i nielegalnej inwazji".

Wśród demonstrantów pojawili się m.in. Janusz Korwin-Mikke, poseł Włodzimierz Skalik czy dziennikarz Marcin Rola.

Warszawa. Marsz przeciwko migrantom. Pojawiły się antyukraińskie hasła

Organizatorzy przypominali, że niedzielny marsz przeciwko migrantom jest drugim tego typu wydarzeniem. Pierwsze odbyło się w lutym 2024 roku.

- Martwi nas to, że tego typu marsze muszą się odbywać przez kolejne lata. Mamy do czynienia z pewną operacją migracyjną, inwazją na rywala, przeciwnika - mówił Włodzimierz Skalik, podkreślając, że "operacja migracyjna" ma "zorganizowany" charakter.

- Spotykamy się w dniu, gdy w wielu miastach w Polsce władze publiczne świętują wielkie święto niepodległości Ukrainy, hańba - grzmiał Skalik. Zgromadzeni skandowali między innymi takie hasła: "Polska państwem narodowym" i "nie dla imigracji, tak dla deportacji".

Na ulicach Warszawy pojawili się kontrmanifestanci. "Nacjonalizm to prawdziwe zagrożenie", "Grzegorz Braun, ruski klaun" - krzyczeli. Na banerach pojawiły się takie napisy: "Nie boję się uchodźców, boję się skrajnej prawicy" oraz "Polska dla wszystkich".

Kontrmanifestacja na marszu przeciwko migrantom w Warszawie. "Polska dla wszystkich" - napisano na jednym z banerów Leszek Szymański PAP

Warszawa. Marsz skrajnej prawicy. Spalili flagę UPA

Podczas marszu przeciwko migrantom doszło do incydentu z udziałem Marcina Roli. Prawicowy dziennikarz podczas swojego wystąpienia wyciągnął z worka czarno-czerwoną flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

- To jest nazistowska barwa. To się niczym nie różni. (...) Co powinienem z tym zrobić? - zapytał zebranych Rola. - Spalić - odkrzyknęli. Po chwili jeden z uczestników marszu spalił flagę UPA w specjalnie na ten cel przygotowanym naczyniu.

