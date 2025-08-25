W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza zmierzyli się pełniąca dotychczas obowiązki komisarza Ewa Weber (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).

Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu było prawie 116,7 tys. mieszkańców. Frekwencja wyniosła 27,4 proc. W sumie utworzono 89 obwodowych komisji wyborczych.

Na Żbikowskiego zagłosowało 16 031 osób (50,17 proc.), a na Weber - 15 925 osób (49,83 proc.). Różnica wyniosła zaledwie 106 głosów.

Wygrał wybory w Zabrzu. Pierwsze słowa nowego prezydenta

Zdaniem Żbikowskiego niewielka różnica głosów w drugiej turze wskazuje na to, że Zabrze "potrzebuje dialogu". Zaznaczył, że chciałby przekonać wszystkie zabrzanki i zabrzan do zjednoczenia i wspólnego działania.

- Chciałbym, żebyśmy tak samo, albo jeszcze bardziej, cieszyli się po zakończeniu tej kadencji, że udało nam się zrobić wiele rzeczy, że udało nam się poprowadzić to miasto ku lepszej przyszłości - powiedział Żbikowski.

Na pytanie o pierwsze decyzje i najważniejsze sprawy, którymi należy zająć się w mieście, wskazał na konieczność przyspieszenia i zakończenia procesu prywatyzacji Górnika Zabrze. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego wyniku drugiej tury zadzwonił do niego z gratulacjami Lukas Podolski - piłkarz Górnika Zabrze, którego firma uczestniczy w negocjacjach dotyczących zakupu klubu.

Zabrze. Odwołali prezydent, doszło do przyspieszonych wyborów

Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej.

Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia - żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy oddanych głosów ważnych.

Jednak zdecydowanie bliżej zwycięstwa była wówczas Ewa Weber, która uzyskała 39,29 proc. Przed dwoma tygodniami Żbikowski dostał 16,14 proc. głosów.

Pranie mózgów na masową skalę. Totalitaryzm z Rosji zagraża i Polsce Polsat News Polsat News