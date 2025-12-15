Czworonożny towarzysz odnaleziony. Nowe informacje ws. zaginięcia Polaka

W skrócie Trwają poszukiwania Karola Brożka, który zaginął w Apeninach 19 listopada wraz z dwoma psami.

Jeden z psów został odnaleziony i wykorzystany do prób namierzenia zaginionego, jednak bez powodzenia.

Siostra zaginionego aktywnie szuka pomocy i informacji w mediach społecznościowych.

Ostatnie informacje o miejscu pobytu Polaka pochodzą 19 listopada, gdy został on nagrany przez kamery monitoringu.

Brożek w towarzystwie dwóch psów opuścił swój kamper zaparkowany na płaskowyżu Campo Imperatore, położonego w sercu masywu Gran Sasso, a następnie skierował się w stronę Corno Grande, najwyższego szczytu Apeninów.

Towarzysz podróży odnaleziony. Pies nie zdołał podjąć tropu

Jeden z dwóch czworonogów został odnaleziony w czwartek. Według doniesień Giornale Trentino, został wypuszczony po kilkugodzinnej kontroli w klinice weterynaryjnej.

W niedzielę pod okiem służb został uwolniony w okolicach Campo Imperatore, aby sprawdzić, czy instynktownie wyruszy do miejsc, w których mógłby znajdować się Brożek.

"Pirat" długo węszył i sprawdzał teren, ale najprawdopodobniej z powodu czasu który upłynął od zaginięcia i warunków atmosferycznych panujących w górach, nie podjął tropu i nie doprowadził do żadnego z miejsc. Wciąż poszukiwany jest drugi z psów, "Kraken".

W poniedziałek ma zostać zorganizowane kolejne spotkanie służb, mające podsumować dotychczasowe poszukiwania Polaka i wskazać sposoby ich kontynuacji. W najbliższych dniach na tych terenach zapowiadane są opady śniegu i spadek temperatury.

Poszukiwania Karola Brożka. Trwają działania ratunkowe

Odnalezionym zwierzęciem opiekuje się siostra zaginionego, Diana Brożek. Kobieta szuka pomocy w odnalezieniu brata w mediach społecznościowych, gdzie założyła grupę służącą wymianie informacji.

Wcześniej przekazała, że po raz ostatni rodzeństwo dzwoniło do siebie dzień przed zaginięciem. Wszczęcie poszukiwań zostało opóźnione, gdyż Polak w przeszłości wielokrotnie nie odzywał się do rodziny przez kilka dni podczas swoich wypraw. Kobieta znalazła laptopa, będącego własnością Karola Brożka.

Dodała też, że zaginięcie zostało zgłoszone po tym, gdy wypożyczalnia samochodów powiadomiła rodzinę o znalezieniu zamkniętego kampera na dużej wysokości, bez śladów użytkowania.

Wcześniej Rai News informowało o akcjach poszukiwawczych, w których brali udział m.in. policjanci, naziemne zespoły ratownicze, straż pożarna i lokalne służby ratunkowe. Do akcji wykorzystano także m.in. drony, śmigłowce i wsparcie psów tropiących.

Działania prowadzono na wysokości do ok. 2800 metrów przez wyspecjalizowanych ratowników górskich.

Źródło: GiornaleTrentino.it

