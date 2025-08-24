W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przesłał Ukrainie gratulacje z okazji 34. rocznicy uzyskania niepodległości.

Podkreślił niezłomność i odwagę narodu ukraińskiego walczącego z rosyjską agresją.

Nawrocki zaznaczył znaczenie wolnej i suwerennej Ukrainy dla stabilności w regionie.

"Z okazji 34. rocznicy proklamowania niepodległości Ukrainy mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia" - rozpoczął swój list do Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki.

Ukraiński przywódca upublicznił treść pisma na platformie X. "Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach" - napisał, dziękując za gratulacje z okazji dnia niepodległości.

Dzień niepodległości Ukrainy. Nawrocki napisał do Zełenskiego

Nawrocki w liście do Zełenskiego przypomniał, że po 34 latach Ukraina walczy o utrzymanie swojej niepodległości po "brutalnej agresji" ze strony Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście podkreślił "niezłomną odwagę" i "determinację" narodu ukraińskiego.

"Wasza walka to nie tylko walka o własne granice i prawo do samostanowienia, lecz także heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji - wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka" - przekazał prezydent Polski.

Karol Nawrocki zapewnił, że Polska stoi po stronie Ukrainy w jej sporze z Rosją. "Wspieramy waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę" - podkreślił. Wyraził nadzieję, że "solidarność międzynarodowa" pozwoli zaprowadzić w Ukrainie pokój.

Karol Nawrocki złożył życzenia Ukraińcom. "Ważne memento dla Polski"

Prezydent Nawrocki zauważył, że dzień niepodległości Ukrainy jest "ważnym memento dla Polski", że "niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze" oraz "trzeba ją pielęgnować i bronić".

"Wielkie znaczenie ma dla nas wolna i suwerenna Ukraina - nie tylko jako sąsiad i sojusznik, ale także jako fundament stabilności i pokoju w naszej części Europy" - zaznaczył Nawrocki.

Na zakończenie jeszcze raz złożył życzenia wszystkim Ukraińcom. "Niech ten dzień będzie źródłem dumy, siły i nadziei dla całego narodu" - dodał.

