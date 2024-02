Sondaż. Wyborcy PiS za zmianą w Trybunale Konstytucyjnym

Tę ostatnią odpowiedź wybrało prawie połowa ankietowanych, deklarujących się jako zwolenników Prawa i Sprawiedliwości , choć co prawie co czwarty zwolennik formacji Jarosława Kaczyńskiego domaga się zmian w TK .

Trybunał Konstytucyjny do wymiany. Najnowszy sondaż

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Konfederacja wezwała do "resetu" konstytucyjnego. - Apeluję do wszystkich sił politycznych o to, żeby usiadły do normalnej rozmowy ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa - mówił w Sejmie Krzysztof Bosak.