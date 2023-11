W trakcie rozmowy Julia Przyłębska zapytana została o wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. emerytur czerwcowych. - Czy sam wyrok wystarczy i co jeśli nowy rząd nie wykona tego wyroku? - usłyszała podczas wywiadu w radiowej Trójce. W odpowiedzi prezes TK stwierdziła, że wychodzi z założenia, że wprowadzenie zmian jest w interesie obywatela i nie wyobraża sobie, aby rząd tego nie zmienił.

Julia Przyłębska o planach nowej większości: Po prostu skandal

W tym kontekście komentowała także stanowisko nowej większości parlamentarnej, która wielokrotnie wskazywała na trzech sędziów wybranych do TK niezgodnie z prawem. Przyłębska podkreśliła jednak, że w Trybunale "nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem".

- To jest po prostu skandal. Wszyscy sędziowie zostali wybrani zgodnie z obowiązującym prawem (...), zostali wybrani przez parlament, złożyli ślubowanie przed prezydentem i musieli oświadczyć, że chcą podjąć obowiązki sędziego TK - opisała Przyłębska.

Prezes TK zapytano też o opinię w sprawie zapowiedzi większości sejmowej, która przygotowuje projekt uchwały o unieważnieniu wyboru trzech sędziów "dublerów" w Trybunału Konstytucyjnego.

- Przyjmuję to jako zupełne nieporozumienie. Ktoś, kto odwołuje się do praworządności, chce naprawić praworządność, a jednocześnie cały czas planuje niepraworządność, to powinien się zastanowić nad tym, czy takie działania nie destruują systemów prawnego i społecznego w państwie - oceniła surowo prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Nowa większość chce odwołać trzech sędziów TK. Przyłębska: Nieporozumienie

- Wracając do tego orzeczenia. To nie dotyczy tylko sędziów TK, ale całej rzeszy sędziów sądów powszechnych. Kwestionowanie statusu sędziów, orzeczeń, które dotyczą zwykłych ludzi - wyliczała Przyłębska. - I teraz co? Ktoś ma pomysł, bo ma jakąś idée fixe, że należy, nie wiem, zemścić się... - doszukiwała się powodów Przyłębska.

Następnie prezes TK podkreśliła, że "koncepcja taka nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach, bo nie dają one możliwości takiego zachowania". - Ktoś taki chce zburzyć cały system prawny i działa na szkodę zwykłego obywatela - podsumowała wątek sędzia Przyłębska.

O pracach nad projektem uchwały Sejmu ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówił 14 listopada na konferencji prasowej lider sejmowego klubu PSL Krzysztof Paszyk. Powiadomił wtedy, że projekt powstaje i trafi do Sejmu "w najbliższym czasie". - Chcemy ten projekt i kilka innych, które mają porządkować to wszystko, co zostało zdemontowane, jeżeli chodzi o instytucje demokratyczne w naszym kraju, przygotować w sposób dobry i przemyślany - zapowiadał Paszyk.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!