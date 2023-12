Krótko po godz. 9 rozpoczęło się zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska . W Pałacu Prezydenckim pojawili się nowi ministrowie, którzy po uroczystości pojechali do swoich resortów .

Andrzej Duda: Zawsze będzie wola, aby usiąść i porozmawiać

Prezydent podkreślił, że bardzo ważna jest również polityka zagraniczna. - Dbałość o wschodnią flankę, ale i o to, żeby bezpieczeństwo Polski było zachowane przez sojusze - dodał. - Chciałbym, żeby w przyszłą środę odbyła się tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował.

- Mogę państwa zapewnić, że temu, co służy obywatelom i Polsce nie będę blokował. (...) Zapewniam, że zawsze będzie też wola, aby usiąść i porozmawiać - zapewnił Andrzej Duda.

Donald Tusk powiedział o "znaku firmowym swojego rządu"

- Panie prezydencie, okoliczności spowodowały, że mamy zaszczyt ślubować jako nowy rząd 13 grudnia . Dokładnie 42 lata temu, kiedy z nieliczną grupką przedostałem się do Stoczni Gdańskiej. Mieliśmy, ktoś by powiedział, taki naiwny plan bronić jej - mówił premier.

- Jestem bardzo wzruszony, to wyjątkowa chwila nie tylko w skali biografii jednego człowieka. Widzimy w ostatnich dniach poruszenie ludzkich serc - rozpoczął swoje wystąpienie Donald Tusk. Premier przekazał, że cieszy się na zapewnienie chęci współpracy ze strony głowy państwa . Podkreślił, że "wierność postanowieniom konstytucji będzie znakiem firmowym tego rządu".

Zaprzysiężenie. Donald Tusk z wotum zaufania

We wtorek nowy premier ogłosił plan działania swojego gabinetu oraz przedstawił kandydatury na ministrów . Przemówienie trwało ponad dwie godziny. Lider PO podkreślał wagę stosunków międzynarodowych, przywrócenia przyjaznych relacji ze strukturami Unii Europejskiej oraz Ukrainą.

Donald Tusk zapewniał o pierwszych posunięciach rządzących, m.in. o podwyżce wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji publicznej. Przypominał o przyjęciu przez sejmową większość ustawy o finansowaniu programu in vitro z budżetu państwa .

Donald Tusk wygłosił expose. "Wyczyszczenie stajni Augiasza"

- Będziemy musieli bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. Bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza nie będziemy mogli zacząć pracy, również bez poszanowania dobrych obyczajów. Ten rząd będzie się różnił od waszego tym, że będziemy podchodzić do was z szacunkiem i respektem - mówił do posłów PiS Donald Tusk.