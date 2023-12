Głosami 248 posłów Donald Tusk został w poniedziałek wybrany przez Sejm na urząd premiera. We wtorek prawdopodobnie rząd Tuska uzyska wotum zaufania, a w środę zostanie zaprzysiężony. Wśród osób, które gratulowały liderowi Platformy Obywatelskiej, znaleźli się, m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, czy białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska. We wtorek do tych głosów dołączył przedstawiciel Białego Domu.