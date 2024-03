"Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej prezydenta.

"Pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców"

Andrzej Duda w uzasadnieniu powołał się na "wolę poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci" . Prezydent nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożlwiających dostęp dzieci poniżej 18. roku życia do stosowania tabletki "dzień po" bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców.

- W ocenie pana prezydenta do 18. roku to (przyjmowanie tabletki "dzień po" - red.) powinno odbywać się pod kontrolą lekarza - mówiła Paprocka. Zarazem zaznaczyła, że Andrzej Duda zadeklarował otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich.