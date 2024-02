Tabletka dzień po. Sejm przegłosował zmiany

Zmiany w prawie farmaceutycznym, którymi zajmuje się Sejm, dotyczą przywrócenia dostępu bez recepty do tzw. antykoncepcji awaryjnej kobiet od 15. roku życia . Tak zwana tabletka "dzień po" była dostępna bez ograniczeń do 23 lipca 2017 roku, natomiast w końcówce maja 2017 roku ówczesna większość parlamentarna zdecydowała, że Polki będą mogły ją nabyć wyłącznie na receptę.

- To tabletka, która zapobiega zapłodnieniu. Nie dopuszcza do połączenia gamety męskiej i żeńskiej, dlatego nie powinno jej się nazywać tabletką wczesnoporonną. Będzie dostępna od 15. roku życia - wyjaśniała pod koniec stycznia minister zdrowia Izabela Leszczyna. - Ważne jest to, żeby kobieta przyjęła ją jak najszybciej. Konieczność pójścia do lekarza wydłuża tą procedurę, a tutaj czas jest bardzo ważny - argumentowała wiceszefowa Platformy Obywatelskiej.