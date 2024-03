Głowa państwa wstrzymuje się jednak z podjęciem decyzji i uważa, że obecnie środek ten jest całkowicie dostępny - i to "na rozsądnych zasadach". Teraz w sprawie wypowiedzieli się Polacy. Jasno wskazali, jak Andrzej Duda powinien postąpić. " Co prezydent powinien zrobić z ustawą o pigułce "dzień po"? " - na takie pytanie odpowiedzieli ankietowani w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Sondaż. Co Polacy sądzą o ustawie dotyczącej tabletki dzień po?

Z kolei 6,3 proc. badanych wskazało odpowiedź, że Duda powinien "odmówić podpisania i przesłać do Trybunał Konstytucyjnego". Prawie taka sama liczba ankietowanych zaznaczyła odpowiedź "nie wiem/ciężko powiedzieć". To stwierdzenie wskazało 6,2 proc.

Ustawa o tabletce "dzień po". Jasne słowa prezydenta

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie dotyczącej tabletki "dzień po" budzi emocje. Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 30 stycznia . Na posiedzeniu komisji zdrowia 8 lutego opozycja wnioskowała m.in. o podniesienie wieku dostępu do tabletki do 18. roku życia oraz o odrzucenie projektu w całości. Poprawki zostały jednak odrzucone, a komisja zarekomendowała przyjęcie projektu w pierwotnej wersji.

22 lutego Sejm zadecydował o przewróceniu dostępu do tabletki "dzień po" bez recepty. "Za" przyjęciem zmian ustawy było 224 posłów, "przeciw" 196. Tego samego dnia ustawę skomentował prezydent mówiąc, że tabletka "dzień po" to "bomba hormonalna". - Powiem tak: Ta pigułka dzisiaj jest dostępna, to nie jest tak, że tej pigułki dzisiaj w Polsce nie ma. Dzisiaj jest to pod kontrolą, a tu chodzi o to, żeby było bez kontroli - powiedział wówczas.