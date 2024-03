- Nie została postawiona kwestia wyrzucenia ich, lecz była normalna dyskusja o tym, co się dzieje i co z tym zrobić - relacjonuje nam jeden z uczestników spotkania.

Przyszłość ziobrystów w PiS. Żywa dyskusja na spotkaniu władz partii

- To był jeden z pięciu czy sześciu tematów i wcale nie najważniejszy. Były różne głosy, większość mniej lub bardziej krytyczna. Najmocniej krytykowali ci, co zawsze: Terlecki, Gliński i Pęk. Swoje krytyczne zdanie wyraził też Morawiecki. Nikt nie domagał się jednak od razu usunięcia ich albo podejmowania drastycznych kroków. Po prostu była żywa rozmowa i była zgoda co do tego, że konflikt nam nie służy i że to nie pierwszy raz, gdy ziobryści coś takiego robią - mówi nasze źródło.