- Niektórych to na scenie politycznej martwi. Z przekąsem opowiadają, że to nie dla oglądalności, że co ja tam opowiadam o popcornie , że mnie przejmują lajki na YouTubie. Ich też powinny przejmować lajki na YouTubie dlatego, że ich władza bierze się z decyzji ludzi, a nie z nadania boskiego, jak się to niektórym, mam wrażenie, wydaje - ripostował na część krytyki polityków prawicy Hołownia.