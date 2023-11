Leszek Miller pojawił się w czwartek w programie "Gość Wydarzeń". Pytany o to, jak Szymon Hołownia sprawuje się w nowej dla siebie roli marszałka izby niższej parlamentu , ocenił, że lider Polski 2050 "daje sobie radę". Jak jednak dodał, w działaniach marszałka może być "za dużo show" , a prace sejmowe mogłyby przebiegać w bardziej zorganizowany sposób. Odniósł się też do talentu telewizyjnego Hołowni, który w przeszłości był prowadzącym programów rozrywkowych.

- Na pewno mu to pomaga, przynajmniej w pierwszej fazie, ale gdyby tak było przez całą kadencję, to może to być męczące i nużące - stwierdził eurodeputowany polityk Lewicy.