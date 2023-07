Spis treści: 01 Wakacje 2023 w Tatrach. Dolina Kościeliska i Staw Smreczyński

02 W Tatry z dziećmi. Wąwóz Kraków i Smocza Jama

03 Sarnia Skała z Doliny Białego. Obłędny widok na Giewont

04 Spacerem z Zakopanego. Wielki Kopieniec i Nosal

05 Rusinowa Polana i Gęsia Szyja

06 Hala Gąsienicowa z Kuźnic

Wakacje 2023 w Tatrach. Dolina Kościeliska i Staw Smreczyński

Dolina Kościeliska to bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Tatrach. Jej początek znajduje się w Kirach, na wysokości około 927 metrów. W tym miejscu rozpoczynamy wycieczkę, idąc malowniczym zielonym szlakiem, który prowadzi szeroką i wygodną drogą do Schroniska PTTK na Hali Ornak.

Jest to prosta i przyjemna trasa spacerowa, która biegnie dnem doliny. W czasie wędrówki turysta mija liczne zielone polany. Niemalże cały czas, aż do schroniska towarzyszy piechurom przyjemny szum Potoku Kościeliskiego.

Cała trasa ma 5,6 km i przejdziemy ją w nieco ponad półtorej godziny. W schronisku możemy odpocząć oraz zjeść słynną tatrzańską szarlotkę. Jest ona podawana na ciepło z bitą śmietaną i sezonowymi owocami.

To jednak nie koniec. Bo z Hali Ornak warto wybrać się jeszcze nad Smreczyński Staw. Prowadzi tam czarny szlak, którego długość to około półtora kilometra. Trasa przebiega leśną ścieżką, a jej ostatni fragment stanowią kamienne schody.

Po około 30 minutach marszu dotrzemy do niezwykle urokliwego Smreczyńskiego Stawu. Znad jego brzegu roztacza się wspaniały widok na Bystrą, czyli najwyższy szczyt Tatr Zachodnich.

W Tatry z dziećmi. Wąwóz Kraków i Smocza Jama

Miłośnicy przygód oraz nieco bardziej ambitnej wspinaczki mogą zdecydować się w Dolinie Kościeliskiej na inny ciekawy szlak. Jedną z największych atrakcji tego miejsca są bowiem jaskinie, a jedną z najchętniej wybieranych przez turystów jest Smocza Jama.

Aby tam dotrzeć, musimy najpierw minąć bajkowy Wąwóz Kraków, który przypomina miejsce rodem z filmu fantasy. Gdy przejdziemy przez wąwóz, musimy wspiąć się kilkumetrową i niemalże pionową drabinką, aby dostać się do Smoczej Jamy. Następnie na turystów czeka sekwencja łańcuchów.

Smocza Jama to tak naprawdę jaskinio-tunel, który ma 37 metrów długości. Dlatego przejdziemy go w dosłownie kilka minut.

Do takiej wyprawy należy się jednak przygotować. Ważne jest odpowiednie obuwie, ponieważ w wąwozie i jaskini panuje duża wilgoć, a trasa wiedzie po śliskim dnie zawalonym kamieniami i głazami. Przydać może się także latarka, bo w jaskini - choć jest krótka - panuje mrok.

Sarnia Skała z Doliny Białego. Obłędny widok na Giewont

Sarnia Skała to szczyt w pasie reglowym Tatr Zachodnich, który wznosi się na wysokość 1378 metrów. Najpiękniejsza trasa, która tam prowadzi, zaczyna się w malowniczej Dolinie Białego. Cieszy się ona popularnością wśród turystów z uwagi na łatwą dostępność z centrum Zakopanego oraz piękny widok na masyw Giewontu.

Wycieczkę zaczynamy szlakiem żółtym, który biegnie wzdłuż Białego Potoku. Po drodze mijamy zakratowaną sztolnię z czasów zimnej wojny, w której Sowieci poszukiwali uranu.

Po około 45 minutach drogi rozpoczyna się łagodne podejście. Jednakże po opuszczeniu lasu wkroczymy na najtrudniejszy fragment trasy, który wiedzie po skałach.

Na górze czeka nas punkt widokowy z cudowną panoramą Tatr. Cała trasa ma około siedmiu kilometrów, a jej przejście zajmuje trzy godziny.

Spacerem z Zakopanego. Wielki Kopieniec i Nosal

Wielki Kopieniec oraz Nosal to piękne i stosunkowo łatwe do zdobycia szczyty w pobliżu Zakopanego. Wyprawę warto rozpocząć w Toporowej Cyrhli - najwyżej położonej części Zakopanego w pobliżu Murzasichla. Gdy miniemy wejście do TPN, wybieramy szlak zielony, który prowadzi przez słynącą z wypasu owiec Halę Kopieniec, aż na szczyt Wielkiego Kopieńca. Podejście jest stosunkowo łatwe, dlatego nie powinno sprawić większego problemu.

Schodząc ze szczytu, powinniśmy kierować się zielonym szlakiem, którym dotrzemy do Olczyskiej przełęczy. Stamtąd przełęczą Nosalową dostaniemy się na Nosal, który jest jednym z najlepiej dostępnych tatrzańskich szczytów. Wycieczkę zakończymy, schodząc do Kuźnic.

Oczywiście trasę możemy rozpocząć również w tym miejscu, jednak wtedy podejście pod Nosala jest nieco trudniejsze. Z wierzchołka można cieszyć się niesamowitymi widokami na Tatry.

Zdjęcie Nosal jest celem wycieczek z Zakopanego / Paweł Murzyn

Rusinowa Polana i Gęsia Szyja

Latem trasa na Rusinową Polanę cieszy się popularnością wśród turystów z uwagi na walory przyrodnicze i piękną panoramę Tatr Wysokich, którą widać z wielu miejsc po drodze. Trasę warto rozpocząć szlakiem niebieskim w Dolinie Filipka. W ten sposób, mijając urokliwy potok, dotrzemy do leśnego Sanktuarium na Wiktorówkach.

Możemy zwiedzić tam piękny, drewniany kościółek ukryty w gęstym lesie, gdzie około sto lat temu miała się pasterce objawić Matka Boska. Warto obejrzeć mur pamięci, na którym umieszczane są tablice poświęcone ludziom, którzy zginęli w górach lub zmarłym miłośnikom i piewcom tatrzańskiej przyrody.

Stamtąd w dziesięć minut dotrzemy na Rusinową Polanę, na której możemy pokrzepić się regionalnymi serami owczymi z działającej tu bacówki, podziwiać niesamowity krajobraz Tatr Wysokich, a przy odrobinie szczęścia natkniemy się na wypasane tam owce. Całe dojście zajmie dwie godziny.

Będąc na Rusinowej Polanie nie w sposób przejść obojętnie obok Gęsiej Szyi. Można tam dojść szlakiem, co zajmie 50 minut. Na początku trzeba pokonać ponad 1000 schodów, następnie robi się bardziej stromo, a wymagająca ścieżka prowadzi na szczyt. Także z Gęsiej Szyi rozciąga się piękna panorama.

Na Rusinową Polanę można się także dostać z parkingu na Palenicy Białczańskiej. Jednak najbardziej urokliwa i niezbyt męcząca trasa prowadzi z Wierchu Porońca, gdzie także funkcjonuje parking. Tę trasę często wybierają rodziny z dzieńmi. Pokonają ją nawet rodziny, które zdecydowały się na zabranie wózka. Trasa ta zajmuje około godziny.

Zdjęcie Kaplica na Wiktorówkach w Tatrach / Adrian Gladecki

Hala Gąsienicowa z Kuźnic

Dolina Gąsienicowa nie ma sobie równych. Jej najpopularniejszą atrakcją jest widokowa polana, a właściwie hala, z której możemy podziwiać panoramę, w tym szpiczasty szczyt Kościelca, Świnicę, a także szczyty Orlej Perci.

Halę Gąsienicową zdobią drewniane budynki wykonane w podhalańskim stylu, w tym: szałasy, leśniczówka, baza taterników, tzw. Betlejemka, a przede wszystkim jedno z najsłynniejszych schronisk w Tatrach, czyli Murowaniec.

Na Halę Gąsienicową prowadzi wiele szlaków, jednak najchętniej wybierane przez turystów są dwie trasy z Kuźnic - niebieska, która prowadzi przez Boczań oraz żółta, biegnąca przez Dolinę Jaworzynki. Przejście obu szlaków zajmie 2-2,5 godziny.

Szlak, który wiedzie przez Boczań, jest wybierany nieco chętniej jako nieco łatwiejszy, bo podejście jest dość łagodne. Trasa ta ma długość nieco ponad czterech kilometrów i nadaje się na górski spacer połączony z relaksem w schronisku.

Warto pamiętać, że przed wejściem do Tatrzańskiego Parku Narodowego trzeba kupić bilet wstępu.

Zdjęcie Hala Gąsienicowa. Latem liliową barwę zyskuje dzięki łanom kwitnącej wierzbówki kiprzycy / Albin Marciniak

