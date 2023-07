Spis treści: 01 Top Atrakcje 2023. Wyniki 12. edycji plebiscytu

02 Nowości i odkrycia - Las Odkrywców w Ułężu

03 Zamki i pałace - Zamek Niemodlin

04 Parki rozrywki - Rabkoland w Rabce-Zdroju

05 Muzea i skanseny - Twierdza Srebrna Góra

06 Rekreacja rodzinna - Kolejkowo

07 Przyrodnicze azyle - Ojcowski Park Narodowy

08 Góry i szczyty - Szczeliniec Wielki

09 Atrakcyjne miejscowości - Świdnica

Top Atrakcje 2023. Wyniki 12. edycji plebiscytu

26 czerwca upłynął termin oddawania głosów w plebiscycie organizowanym przez stronę polskieszlaki.pl. W konkursie Top Atrakcje 2023 internauci wybierali najciekawsze atrakcje turystyczne na terenie naszego kraju w ośmiu kategoriach. To już 12. edycja tego konkursu, w którym Polacy wskazują swoich faworytów i poszukują inspiracji przy wyborze urlopowego kierunku.

W tym roku w plebiscycie Top Atrakcje głosy oddało ponad 67 tysięcy internautów. Wyniki wskazują, że najbardziej atrakcyjnym turystycznie regionem naszego kraju jest województwo dolnośląskie. Poniżej prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie wybrać się w tym roku na wakacje, po tej lekturze na pewno wybierzesz coś dla siebie i swoich najbliższych. Sprawdź, jakie miejsca wygrały w poszczególnych kategoriach.

Nowości i odkrycia - Las Odkrywców w Ułężu

Las Odkrywców to rodzinny park tematyczny w Ułężu, niedaleko granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego. Park oferuje zwiedzanie lasu z perspektywy małego odkrywcy, a poszukiwania leśnych skarbów i zwiedzanie całego kompleksu jest połączone z zabawą na powierzchni i między koronami drzew.

Dzieci i rodzice odwiedzający Las Odkrywców poznają jego naturalnych mieszkańców, sprawdzą, jak daleko potrafią sięgać korzenie drzew i dowiedzą się, o czym rozprawiają ćwierkające na gałęziach ptaki.

Bilet normalny kosztuje 65 zł, ulgowy - 59 zł. Wejściówki w niższych cenach można zamówić przez internet na stronie parku.

Zamki i pałace - Zamek Niemodlin

Historia zamku w Niemodlinie na Opolszczyźnie sięga XIV wieku, kiedy książę Bolesław wzniósł swoją siedzibę na terenie starej kasztelanii. Pierwotny budynek nie przetrwał najazdów husytów niecałe 100 lat później. Swój obecny, późnorenesansowy wygląd zamek otrzymał w XVI wieku.

Zdjęcie Zamek w Niemodlinie z lotu ptaka. / Sapieszka / Wikimedia

Po wojnie znajdowały się tu m.in. liceum i szkoła podoficerska, jednak pod koniec lat 90. XX wieku cała budowla była w praktyce zdewastowaną ruiną.

Ponowny rozkwit zamek przeżywa w ostatniej dekadzie - udało się odtworzyć bryłę dachu, osuszyć mury i fundamenty, a także udrożnić system tuneli pod budowlą. Piwnice, część komnat i kilka innych eksponatów zostało oddanych do zwiedzania. Inwestycja okazała się trafiona, a zamek w Niemodlinie szybko stał się jedną z głównych atrakcji turystycznych całego Śląska.

Wewnątrz znajdziemy m.in. średniowieczną salę tortur i kopię Bursztynowej Komnaty. Teren zamku zamieszkuje stado danieli, które spacerując po historycznych ścieżkach i dziedzińcach dodają mu kolorytu i przypominają o tradycjach królewskich polowań.

Parki rozrywki - Rabkoland w Rabce-Zdroju

Rabkoland, czyli największy park rozrywki dla dzieci w Małopolsce, to wyjątkowe miejsce z ponad 30 atrakcjami, które zachwycą najmłodszych, a ich rodzicom dadzą chwilę wytchnienia. Kompleks położony w uzdrowiskowym mieście Rabka-Zdrój składa się z sześciu stref tematycznych. Są to m.in.: Góralska Dżungla, Cyrk Luna, Machinarium czy Wioska Wikinga.

Na terenie parku nie ma ekstremalnych kolejek tylko dla dorosłych znanych z Energylandii - według właściciela miejsce to ma być małym rajem dla najmłodszych - do 10 roku życia.

Na terenie parku znajduje się też dziewięć punktów gastronomicznych, gdzie można posilić się podczas całodziennej zabawy. W Rabkolandzie są też organizowane różne zawody i konkursy - m.in. Mistrzostwa Polski w dmuchaniu balonów z gumy do żucia.

Muzea i skanseny - Twierdza Srebrna Góra

Twierdzę obok Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku wzniesiono w XVIII wieku, w pewnym momencie modyfikacje w jej planach wprowadzał król Prus, sam Fryderyk Wielki. Cały kompleks to sześć fortów i kilka bastionów, a głównym punktem budowli jest imponujący donżon - wieża łącząca funkcje mieszkalne i obronne.

"Twierdza w chmurach", jak często nazywa się budowlę to gratka dla miłośników historii - podczas zwiedzania przewodnik oprowadzi nas po najważniejszych punktach kompleksu i opowie o zgromadzonych mundurach i zabytkowym orężu. Na turystów czeka też trasa spacerowa i wystawa z okolicznej kopalni srebra, a odkrycie wszystkich tajemnic i atrakcji Srebrnej Góry to zadanie, które spokojnie może wypełnić nam cały dzień.

Rekreacja rodzinna - Kolejkowo

Kolejkowo, czyli park miniatur kolejowych możemy podziwiać w dwóch siedzibach - we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i w Gliwicach w woj. śląskim.

Zdjęcie "Dzikie Gliwice" - jeden z kadrów uchwyconych w parku makiet Kolejkowo. / Piojga / Wikimedia

Oprócz niesamowitego zbioru modeli lokomotyw i wagoników znajdziemy tam też makiety różnych innych obiektów, np. kopalni Szombierki, hutę Pokój, a nawet obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce.

W oddziale gliwickim znajduje się unikatowa w skali światowej makieta, w której... pada sztuczny deszcz. To także jedyne miejsce w Polsce, gdzie w ramach stałej wystawy można podziwiać makiety statków pływające po miniaturowych akwenach.

Przyrodnicze azyle - Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy zachwyca malowniczymi terenami położonymi w jurajskiej dolinie w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię niecałych 2150 ha i jest najmniejszym polskim parkiem narodowym.

Zdjęcie Ojcowski Park Narodowy to miejsce, w którym możemy podziwiać unikalne formacje skalne - np. widoczną na zdjęciu "Białą Rękę". / Wikimedia

Park jest znany przede wszystkim z unikatowej rzeźby terenu, w której dominują wytwory skalne z wapieni górnojurajskich o białej i jasnoszarej barwie. W parku można podziwiać imponujące doliny, jaskinie oraz liczne strzeliste skałki, zwane ostańcami, które zdobią jurajską wierzchowinę.

Atrakcje turystyczne parku, takie jak Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy oraz jaskinie Łokietka i Ciemna, można odkryć, podążając wyznaczonymi szlakami.



Dodatkowo park oferuje możliwość turystyki rowerowej i konnej, a przy szlakach znajdują się tablice wypełnione najważniejszymi i najciekawszymi informacjami na temat okolicznej przyrody.

Góry i szczyty - Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt w Górach Stołowych, to idealne miejsce na weekendową wycieczkę podczas pobytu na Dolnym Śląsku. Wspinanie się na niego kamiennymi schodami to wyzwanie, ale również ogromna frajda, zwłaszcza dla dzieci. Na szczycie znajduje się Skalny Labirynt, w którym można podziwiać fascynujące formacje skalne, takie jak Fotel Pradziada, Wielbłąd czy Dzik. Warto także zajrzeć do Piekiełka i Diabelskiej Kuchni.

Schronisko "Na Szczelińcu" daje możliwość posilenia się przed dalszą drogą, a także noclegu w przytulnych pokojach.



Z tarasu widokowego można podziwiać malownicze krajobrazy, a dla aktywnych wytyczono w okolicy wiele tras rowerowych i szlaków pieszych. Można w ten sposób obejrzeć m.in.: Błędne Skały, Skalne Grzyby czy Łężyckie Skałki.

Atrakcyjne miejscowości - Świdnica

W tegorocznej edycji konkursu Top Atrakcje 2023, tytuł najatrakcyjniejszej miejscowości trafił do Świdnicy, miasta w województwie dolnośląskim, którego historia sięga XIII wieku.

Zdjęcie Widok na świdnicki ratusz w centrum miasta. Wcześniej stał tu budynek w stylu gotyckim z XIV wiek. Ten powstał z kolei w wyniku przebudowy domu kupieckiego z 1291 roku. / Kateryna Baiduzha / Wikimedia

Miasto liczy niecałe 60 tysięcy mieszkańców, a mimo to zachwyca imponującym rynkiem z odrestaurowanymi, kolorowymi kamienicami.

Na terenie miasta znajdziemy wiele atrakcji historycznych i sakralnych, np. katedrę św. Stanisława i św. Wacława z ołtarzem wykonanym przez jednego z uczniów Wita Stwosza, czy Ratusz z XVII wieku, w którego murach znajduje się jedyne w kraju Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Znajduje się tam także wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO ewangelicki drewniany kościół pokoju zbudowany po wojnie trzydziestoletniej.

Zdjęcie Wnętrze ewangelicko-augsburskiego Kościoła Pokoju, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Największa drewniana barokowa świątynia w Europie liczy sobie już prawie 400 lat. / Jar.ciurus / Wikimedia

Oprócz architektury Świdnica oferuje też wypoczynek na łonie natury - w mieście znajduje się dziewięć parków. Tuż obok największego z nich, Parku Centralnego znalazło się też uroczy ogród różany, idealny na romantyczny spacer.

Bruksela ma swojego Siusiającego Chłopca, a Świdnica Bolko Myśliciela. To jedyne miasto w Polsce i w całej Europie, gdzie mieszkańcy i turyści mogą zrobić sobie zdjęcie przy pomniku... siedzącego na wychodku chłopa. Figura powstała w 1928 roku na pamiątkę oddania do użytku miejskiej sieci wodociągów. Kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację, obecnie można ją obejrzeć przy oczyszczalni ścieków w pobliskim Zawiszowie.

