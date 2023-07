Żerują w nocy, żywiąc się krwią człowieka. Jak nie przywieźć ich z wakacji?

Oprac.: Anna Jabłońska-Adamska Ciekawostki

Po nocy w hotelu zauważyliśmy na swoim ciele ślady ugryzień? Co noc budzimy się w domu z czerwonymi, swędzącymi plamami? Może to być znak, że zaatakowały nas pluskwy. To niewielkie owady, które żywią się krwią człowieka, szybko przenoszą się z miejsca na miejsce i bardzo trudno się ich pozbyć. Jak wyglądają i jak z nimi walczyć? Jak postępować po pokąsaniu przez pluskwy? Jak uniknąć przywiezienia ich z wakacji?

Zdjęcie Pluskwy domowe to owady żywiące się krwią. Atakują w nocy, gdy śpimy. Jak z nimi walczyć? / 123RF/PICSEL