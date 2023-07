Kampinoski Park Narodowy jest chętnie wybierany przez turystów na letnie wycieczki. Liczne szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne i miejsca biwakowe zachęcają do wypoczynku na łonie natury. W tym roku ich wybór będzie jednak nieco ograniczony. Wszystko zgodnie z powiedzeniem dobrze znanym wszystkim drogowcom: "najpierw musi być gorzej, by potem mogło być lepiej".

Które szlaki turystyczne zamyka Kampinoski Parku Narodowy?

W swoich mediach społecznościowych Kampinoski Park Narodowy poinformował o zamknięciu dwóch lubianych i uczęszczanych szlaków. Jeden z nich to ścieżka edukacyjna "Do Karczmiska" prowadząca od Truskawia w stronę Ćwikowej Góry. Drugi to żółty szlak, wiodący Truskawską Drogą od Truskawia do Zaborowa Leśnego.

Zamknięcie tych szlaków turystycznych spowodowane jest ich modernizacją. Poprawiona zostanie ich nawierzchnia, zostaną wymienione drewniane kładki, którymi częściowo przebiegają i odnowione będą tablice edukacyjne. Na Truskawskiej Drodze wymienione zostaną przepusty, które ułatwią życie rowerzystom.

Dodatkowo wytyczony zostanie nowy szlak turystyczny, który będzie pętlą idealną na krótkie wycieczki z dziećmi po Puszczy Kampinoskiej.

Prace na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego już trwają. Rozpoczęły się 3 lipca i zakończą się w październiku. Są one finansowane ze środków Funduszu Spójności. W przyszłości KPN planuje również budowę nowego parkingu i zagospodarowanie polany wypoczynkowej we wsi Truskaw.

Drogą po leśnych kładkach przez mokradła w puszczy

Ścieżka dydaktyczna "Do Karczmiska" jest jedną z najpopularniejszych tras w Puszczy Kampinoskiej. Wynika to z tego, że jest ona łatwa do przejścia, ma zaledwie 2,8 km. Jest niewymagająca, dlatego można się na nią wybrać również z dziećmi. Atrakcją dla nich są z pewnością kładki prowadzące przez podmokłe tereny Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jest ona oznakowana czarnymi znakami, a prowadzi od Truskawia do miejsca zwanego "Karczmiskiem". Kiedyś stała tu jedna z kilku karczm w Puszczy Kampinoskiej. W takich karczmach zatrzymywali się przemierzający ją zdrożeni wędrowcy. Dziś pozostało po niej niewielkie wzniesienie.



Ścieżka dydaktyczna oznakowana jest tablicami, na których znajdują się informacje o przyrodzie Kampinosu. Droga prowadzi obrzeżem Obszaru Ochrony Ścisłej "Cyganka" z wiekowymi drzewami.

Szlakiem Powstańców Warszawskich przez park narodowy

Natomiast szlak żółty, zwany Szlakiem im Powstańców Warszawskich, może być przewidziany na nieco dłuższe wyprawy. Około 20 km trasy prowadzi z Truskawia do malowniczej wsi Wiersze, a następnie przez Cmentarz Partyzancki, uroczysko Mosionkę i dalej Wierszową Drogą aż do Leszna.

Na cmentarzu partyzanckim po drodze znajdują się 54 groby żołnierzy AK. Szlak prowadzi też obrzeżami Obszaru Ochrony Ścisłej "Debły", gdzie można podziwiać imponujące i wiekowe dęby.

Turyści wybierają jednak dość często krótszy odcinek do Zaborowa Leśnego, gdzie jest skrzyżowanie szlaków żółtego, niebieskiego i zielonego. Następnie na ogół wracają na parking w Truskawiu, zwłaszcza, gdy zabiorą ze sobą mniejsze dzieci lub seniorów. Szlak jest przyjazny, prowadzi na pewnym odcinku wygodną groblą między rozlewiskami.

Dziesięciokilometrowa pętla z Truskawia niedostępna

Popularny wariant to połączenie szlaków żółtego i czarnego w jedną pętlę za pomocą zielonego szlaku z Karczmiska do Zaborowa Leśnego. Ta pętla ma 10 km długości i doskonale dają sobie na niej radę starsze dzieci, w tym także te na rowerach.

Szlak doprowadzi m.in. do mogiły powstańczej z 1863 roku oraz do wiatrołomów.

