Piękno Tatr, najwyższych Polskich gór będą mogli podziwiać teraz również niepełnosprawni. Właśnie rusza program, który ma umożliwić i ułatwić im zwiedzanie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystko to w ramach szerszego przedsięwzięcia pod hasłem "Obszar chroniony, obszar dostępny".

Co obejmuje program udostępniania Tatr osobom niepełnosprawnym?

W ramach realizacji programu "Tatry dla wszystkich" odbędą się szkolenia pracowników TPN z komunikacji z osobami niepełnosprawnymi . Niektóre rejony TPN wyposażone zostaną w pętle indukcyjne dla osób z dysfunkcjami słuchu. Dotyczy to Centrum Edukacji Przyrodniczej, Punktu Informacji Turystycznej oraz punktów wejścia do Doliny Strążyskiej i Doliny Małej Łąki.

Materiały edukacyjne zostaną przetłumaczone na język migowy i audiodeskrypcję, a Tatrzański Park Narodowy wyda też specjalne przewodniki dla osób z niepełnosprawnościami. Niektóre miejsca, takie jak Dolina Strążyska zostaną dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz dla niewidomych. W Tatrach będą także dostępne urządzenia do transportu osób z niepełnosprawnością czterokończynową.

W ramach projektu odbędzie się również wystawa "Ciemność i cisza - o zwierzętach, które nie widzą i nie słyszą". Niepełnosprawni mogą też liczyć na wycieczki dostosowane do ich potrzeb.

Tatry dla osób niepełnosprawnych - pierwsza wycieczka już w ten weekend

Pierwsza wycieczka w ramach programu "Tatry dla wszystkich" odbędzie się już w ten weekend, w niedzielę, 28 maja. Atrakcja przewidziana jest dla osób głuchych, dlatego oprócz przewodnika tatrzańskiego obecny będzie tłumacz na język migowy.



Spacer przez Rusinową Polanę rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa około 4-5 godzin. Zbiórka odbędzie się na polanie Zazadnia, na parkingu przy punkcie biletowym TPN. Wycieczka zakończy się około godziny 13:00 - 14:00 na parkingu na Wierch Porońcu.

Tatrzański Park Narodowy zapewnia transport z Zakopanego do Zazadniej i z Wierch Porońca do Zakopanego. Jedynym kosztem jest bilet wstępu do parku.

Aby wziąć udział w wycieczce wcześniej trzeba się na nią zapisać, wysyłając e-maila na adres warsztaty@tpn.pl.

