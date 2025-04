Zgodnie z przekazami ewangelicznymi, to Maria Magdalena była pierwszą osobą , która ujrzała Zmartwychwstałego Jezusa. Ewangelia według św. Jana opisuje, że Maria Magdalena przyszła do grobu wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie (J 20,1). Zastała kamień odsunięty od grobu i pobiegła powiadomić apostołów Piotra i Jana.

Po ich wizycie przy grobie, Maria pozostała na miejscu, płacząc. Wtedy ujrzała dwóch aniołów, którzy zapytali ją, dlaczego płacze. Gdy odwróciła się, zobaczyła Jezusa, choć początkowo go nie rozpoznała - wzięła go za ogrodnika. Dopiero kiedy Jezus zwrócił się do niej po imieniu, Maria Magdalena rozpoznała Go i odpowiedziała: "Rabbuni!", co oznacza "Mistrzu!" (J 20,16).