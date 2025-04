- Jeśli chodzi tylko o bardzo krótki okres czasu, nie ryzykuje niczego. A jednocześnie działa to na jego korzyść, bo pokazuje się światu jako osoba, która szczerze dąży do pokoju - komentowała Tatiana Stanowaja, starszy pracownik Carnegie Russia-Eurasia Center.

W marcu Ukraina zgodziła się na amerykańską propozycję pełnego i natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni . Putin odrzucił jednak tę inicjatywę, wzywając do dalszej dyskusji na temat trwałego zakończenia wojny.

Następnego dnia, w sobotę 19 kwietnia rosyjski dyktator Władimir Putin ogłosił "rozejm wielkanocny", który rzekomo przewiduje zaprzestanie wszelkich działań wojennych w Ukrainie od wieczora 19 kwietnia do północy 21 kwietnia. Jednocześnie rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że rosyjscy żołnierze będą go przestrzegać, o ile Kijów również się do niego zastosuje.