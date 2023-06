Spis treści: 01 Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Tatrach?

02 Pokój w schronisku PTTK. Ceny w Bieszczadach, Karkonoszach i Pieninach

03 Nocowanie w schronisku PTTK. Jakie zniżki można uzyskać?

04 Taniej w schronisku. Jak zostać członkiem PTTK?

05 Zniżki PTTK: odznaki i legitymacje uprawniające do zniżek

Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Tatrach?

Udane wakacje pełne wrażeń gwarantuje wędrówka po Tatrach. Można ją połączyć z noclegami w schroniskach górskich PTTK, które są odległe od siebie o dzień spokojnego marszu. W Tatrach działa osiem schronisk turystycznych, należących do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z uwagi na tak gęstą ich sieć oraz niewielką powierzchnię TPN są to jedyne miejsca w parku, gdzie turysta może legalnie nocować.

Reklama

Zobacz więcej: Zdobądź Koronę Gór Polski. Oto jeden ze sposobów na aktywne wakacje

Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK? Ceny różnią się w zależności od danego schroniska, ale także od tego, czy śpimy w pokoju dwu-, czy na przykład pięcioosobowym. W poszczególnych miejscach noclegi w schronisku kosztują:

Schronisko nad Morskim Okiem : do 30 czerwca 90 zł, od 1 lipca do 30 września 100 zł;

: do 30 czerwca 90 zł, od 1 lipca do 30 września 100 zł; Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich : 120 zł (dwie osoby), 100 zł (cztery osoby) lub 80 zł (7,8 lub 10 osób);

: 120 zł (dwie osoby), 100 zł (cztery osoby) lub 80 zł (7,8 lub 10 osób); Schronisko Murowaniec : 90 zł (pokój 10-osobowy), 100 zł (pokój 6-osobowy);

: 90 zł (pokój 10-osobowy), 100 zł (pokój 6-osobowy); Polana Chochołowska: 110 zł (2-osobowy z umywalką i pościelą), 120 zł (4-osobowy z łazienką i pościelą), 70 zł (6-osobowy bez umywalki).

Jak widać, odpowiedź na pytanie, ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK, zależy od terminu, liczby miejsc w pokoju czy wyposażenia. Najwięcej trzeba zapłacić za pokoje jednoosobowe. Warto wiedzieć, że schroniska tatrzańskie z reguły unikają udzielania miejsc noclegowych na podłodze.

Pokój w schronisku PTTK. Ceny w Bieszczadach, Karkonoszach i Pieninach

Nocleg w polskich Tatrach to niejedyny scenariusz na tegoroczne wakacje. Równie piękne, a na pewno mniej obłożone, mogą być schroniska górskie w innych masywach. Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Bieszczadach? Bez wątpienia najbardziej popularne to "Chatka Puchatka". Ta - po całkowitej rekonstrukcji - przewiduje tylko jeden wariant kosztów noclegu z własnym śpiworem. Cena to 60 zł.

Bacówka PTTK Jaworzec proponuje noclegi zaczynające się od 45 zł. Z kolei, korzystając na przykład z Bacówki Pod Małą Rawką, trzeba liczyć się z kosztem około 30 zł za noc.

Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Pieninach? W samym ich sercu, czyli Szczawnicy, można zatrzymać się w schronisku Orlica, gdzie cena dwuosobowego pokoju z łazienką to 122 zł. Znacznie taniej jest pod Bereśnikiem, gdzie noc kosztuje 60 zł.

Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Karkonoszach? Jeżeli zajrzymy do cennika schroniska "Odrodzenie", to za "jedynkę" trzeba zapłacić 85 zł, a za czteroosobowy pokój cena spada o 10 zł. Podobny cennik obowiązuje w schronisku na Hali Szrenickiej. Nieco drożej jest w schronisku "Samotnia". Tu od niedzieli do czwartku nocleg to 105 zł za "jedynkę", 90 za "dwójkę" oraz 70 zł za miejsce w pokoju czteroosobowym.

Zobacz więcej: Etna pokazała groźne oblicze. Czym grozi wybuch tego wulkanu?

Ile kosztuje nocleg w schronisku PTTK w Beskidzie Żywieckim? Schronisko PTTK na Hali Rysiance za pokój jednoosobowy pobiera 120 zł za noc. Im więcej osób, tym taniej - nocleg w pokoju czteroosobowym pokój to koszt 70 zł. Z kolei, zatrzymując się w Gorcach, a konkretnie w schronisku na Turbaczu, za widok na panoramę Tatr w dwuosobowym pokoju zapłacimy 220 zł.

Nocowanie w schronisku PTTK. Jakie zniżki można uzyskać?

Przy dłuższych pobytach warto się targować. Poszczególne schroniska PTTK przewidują w takich sytuacjach zniżki. Na jakie zniżki mogą liczyć turyści? Trzeba natomiast spełnić odpowiednie warunki. Na przykład wspomniane schronisku na Turbaczu przewiduje 20 proc. zniżki dla posiadających ważną legitymację PTTK. Inne zniżki to:

20 proc. dla honorowych dawców krwi oraz dla posiadaczy karty klubowej Zdobywców Korony Gór Polski;

dla honorowych dawców krwi oraz dla posiadaczy karty klubowej Zdobywców Korony Gór Polski; 30 dla turystów, którzy mają Srebrną Honorową Odznakę PTTK, Srebrną Odznakę "Zasłużony Pracownik PTTK" lub uprawnienia PTTK oraz instruktorów, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy, opiekunów SKKT PTTK i przewodników;

Srebrną Honorową Odznakę PTTK, Srebrną Odznakę "Zasłużony Pracownik PTTK" lub uprawnienia PTTK oraz instruktorów, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy, opiekunów SKKT PTTK i przewodników; 50 proc dla turystów, którzy mają Złotą Honorową Odznakę PTTK i Złotą Honorową Odznakę "Zasłużony pracownik PTTK".

Najwięcej zaoszczędzą Członkowie Honorowi PTTK. Ci mogą liczyć na 80 proc. zniżki. Warto jednak pamiętać, że tańszy nocleg w schronisku PTTK może być niemożliwy w weekendy oraz święta.

Na 15 proc. zniżki mogą w schroniskach PTTK liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Taniej w schronisku. Jak zostać członkiem PTTK?

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem, które skupia turystów w celu uprawiania turystyki. Zrzesza około 65 tysięcy członków.

Jak zapisać się do PTTK? którzy po zapoznaniu się ze statutem wybierają konkretny oddział. Następnie trzeba udać się do siedziby oddziału, aby opłacić składkę.

Zobacz więcej: Wakacje za granicą. Karta EKUZ: Co to jest? Jak ją uzyskać?

Do siedziby PTTK należy udać się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i zdjęciami legitymacyjnymi o wymiarach 30×40 mm.

Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowe to około 100 zł bez zniżek. Po trwających kilkanaście minut formalnościach związanych z wypełnieniem deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu legitymacji stajemy się członkiem PTTK.

Zniżki PTTK: odznaki i legitymacje uprawniające do zniżek

Legitymacja PTTK jest dokumentem potwierdzającym przynależność do PTTK. Członkom przysługują rabaty, m.in. wspomniany rabat 20 proc. w bazie noclegowej PTTK. Jednak to nie wszystko, bo dostępne są także zniżki przy wpisowym na imprezy organizowane przez PTTK. Członkom PTTK z opłaconą składką przysługuje także ubezpieczenie NNW.

Zniżki PTTK to także rabaty przy zakupach akcesoriów, sprzętu, odzieży oraz serwisach i wypożyczalniach sprzętu turystycznego.

Co jeszcze daje legitymacja PTTK? Obok wymienionych warto jeszcze wspomnieć o możliwości korzystania z wielu zniżek w niektórych restauracjach, zajazdach i campingach na terenie całej Polski.

Zobacz więcej: Wczasy pod gruszą. Dla kogo świadczenie urlopowe? Sprawdź przed wakacjami

Z PTTK związana jest specjalna książeczka oraz możliwość zdobywania odznak turystycznych. Te są "wypracowywane" lub nadawane za szczególne osiągnięcia w turystyce. Każdy pokonany kilometr umożliwia zdobycie konkretnych odznak turystycznych.

CZYTAJ TAKŻE:

Planujesz wakacje pod Tatrami? "Zainteresowanie turystów jest spore"

Wakacje za granicą. Karta EKUZ: Co to jest? Jak ją uzyskać?

Jedziesz na wakacje? Tych atrakcji unikaj: “Wizyta spowodowała we mnie tylko smutek, zmartwienie i strach"