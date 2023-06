Spis treści: 01 Z MonumentApp znajdziesz zabytki na wakacje 2023

Z MonumentApp znajdziesz zabytki na wakacje 2023

MonumentApp to aplikacja, która powstała w ramach współpracy Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków i Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej głównym celem jest umożliwienie turystom wyszukiwanie informacji o zabytkach. Można tam znaleźć m.in. listę polskich skarbów UNESCO. Użytkownicy aplikacji otrzymają dostęp do szerokiej bazy historycznych obiektów.

Można zobaczyć muzea, polskie zamki, Pomniki Historii, dziedzictwo literatury polskiej, czy spuściznę żydowską. Aby poszukać konkretnych obiektów można także ustawić własne filtry.

Dzięki temu będą mogli w prosty sposób zaplanować zwiedzanie, a także dowiedzieć się czegoś więcej o danych zabytkach.

Jedną z funkcji aplikacji MonumentApp jest możliwość tworzenia własnych map i planów wycieczek. Dodatkowo po zainstalowaniu będzie można tworzyć własne opisy oraz dzielić się swoimi odkryciami w kontekście zwiedzania zabytków. W pewnym stopniu MonumentApp stanie się również aplikacją spełniającą funkcję społecznościową, gdzie każdy z podróżujących będzie mógł wymieniać się opiniami dotyczącymi odwiedzonych miejsc.

Ważną funkcjonalnością aplikacji MonumentApp jest możliwość dodawania do niej własnych zabytków, by uzupełnić ogólnodostępne zasoby, do czego zachęcają twórcy oprogramowania.

Aplikacja mobilna MonumentApp jest dostępna na telefony z systemem Android i iOS. Prosty w obsłudze interfejs ma skłaniać do korzystania z aplikacji nawet osoby, które nie są za pan brat z technologią.

Wakacje 2023. Aplikacja i nowy portal dla turystów

Efektem współpracy Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków i Polskiej Organizacji Turystycznej jest nie tylko aplikacja MonumentApp, ale również portal turystyczny spotkaniazzabytkami.pl, który stanowi pewnego rodzaju rozszerzenie aplikacji. Portal ten będzie źródłem wiedzy na temat zabytków oraz miejsc, które warto odwiedzić podróżując po Polsce.

Ale nie tylko - można tam także znaleźć informacje o ważnych dla Polaków miejscach na obczyźnie.

Strona internetowa zawiera nie tylko artykuły dotyczące poszczególnych zabytków, ale również zdjęcia, galerie czy wywiady. W połączeniu z aplikacją MonumentApp oraz kwartalnikiem "Spotkania z Zabytkami" ma ona poszerzać świadomość i wiedzę turystów na temat zabytkowych obiektów historycznych umiejscowionych na terenach Polski, a także być źródłem inspiracji w planowaniu wycieczek.

Premiera nowej oferty odbyła się 23 czerwca w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister sportu i turystyki dr Andrzej Gut-Mostowy oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke i dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski.

