Spis treści: 01 Orla Perć - co to za szlak?

02 Wakacje 2023. Od kiedy będzie zamknięta Orla Perć?

03 Dla kogo jest Orla Perć? Jakie przygotowanie jest potrzebne?

04 Dlaczego drabinka nad Kozią Przełęczą jest "legendarna"?

05 Wakacje 2023. Zamknięcia innych szlaków w Tatrach

Orla Perć - co to za szlak?

Orla Perć to górski szlak, w polskich Tatrach Wysokich. Początkiem Orlej Perci jest Zawrat - przełęcz w Tatrach Wysokich położona 2159 m nad poziomem morza. Na Zawrat można wejść przez Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Gąsienicową lub zejść do niego czerwonym szlakiem ze Świnicy, idąc z Kasprowego Wierchu.

Najważniejsze punkty Orlej Perci to:

Mały Kozi Wierch - 2228 m n.p.m.;

- 2228 m n.p.m.; Żleb Honoratka i Zmarzła Przełęcz Wyżnia;

Zmarzłe Czuby;

Zmarzła Przełęcz - 2126 m n.p.m.;

- 2126 m n.p.m.; Zamarła Turnia -2179 m n.p.m.;

-2179 m n.p.m.; Kozia Przełęcz - 2126 m nad poziomem morza;

- 2126 m nad poziomem morza; Kozie Czuby - 2264 m n.p.m.)

- 2264 m n.p.m.) Kozi Wierch - o wysokości 2291 m nad poziomem morza;

- o wysokości 2291 m nad poziomem morza; Buczynowa Strażnica - 2242 m n.p.m.;

- 2242 m n.p.m.; Czarne Ściany ;

; Granaty (Zadni, Pośredni, Skrajny) - o wysokościach: 2240, 2234, 2225 m n.p.m.;

(Zadni, Pośredni, Skrajny) - o wysokościach: 2240, 2234, 2225 m n.p.m.; Granacka Przełęcz - 2225 m n.p.m.;

2225 m n.p.m.; Orla Baszta - 2177 m n.p.m.;

- 2177 m n.p.m.; Wielka Buczynowa Turnia - 2183 m n.p.m.;

- 2183 m n.p.m.; Buczynowa Przełęcz;

Mała Buczynowa Turnia - 2172 m n.p.m.;

2172 m n.p.m.; Krzyżne - 2112 m n.p.m.

Trasa Orlej Perci ma 4 km i kończy się na przełęczy Krzyżne. Dalej można iść do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej.



Zdjęcie Tatrzański Park Narodowych chce między innymi wymienić słynną drabinkę na Orlej Perci / Albin Marciniak

Wakacje 2023. Od kiedy będzie zamknięta Orla Perć?

Warto pamiętać, że odcinki: Zawrat - Kozia Przełęcz oraz Kozia Przełęcz - Kozi Wierch są jednokierunkowe. W tej części dwukierunkowy jest jedynie niewielki kawałek ścieżki skalnej pod Kozią Przełęczą.

Orla Perć na odcinku Skrajny Granat - Krzyżne zostanie zamknięta od 10 lipca 2023 roku do odwołania. Z informacji TPN wynika, ponadto, że pozostałe odcinki tego szlaku mogą być zamykane czasowo. Chodzi nie tylko o pozostałe odcinki Orlej Perci, ale nawet podejście z Doliny Pięciu Stawów na Szpiglasową Przełęcz.

Jak podaje TPN, przyczyną zamknięcia Orlej Perci są prace remontowe, które obejmują wymianę klamer, łańcuchów. Ma być m.in. wymieniona legendarna drabinka nad Kozią Przełęczą.

"Prace będą trudne i bardzo niebezpieczne - kluczową rolę w ich planowaniu i realizacji będzie miała pogoda" - pisze TPN.

Zdjęcie Drabinka na Granackiej Przełęczy na Orlej Perci / Albin Marciniak

Dla kogo jest Orla Perć? Jakie przygotowanie jest potrzebne?

Orla Perć jest szlakiem dla osób, które lubią wędrówki górskie i są do nich właściwie przygotowane. Szlak nie należy do łątwych, szczególnie ze względu na panujące na nim warunki. Orla Perć to wysokogórski szlak, dlatego turysta może się tam natknąć na ekstremalne warunki, zwłaszcza, gdy dojdzie do nagłego załamania pogody.

Wędrówki nie ułatwia ekspozycja i konieczność korzystania z ubezpieczeń w postaci klamer, łańcuchów i drabinek. Jest także wąsko, a na części trasy obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Do zdobycia Orlej Perci potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, bo przejście Orlej Perci zajmuje średnio od 6 do 9 godzin, a czasem nawet do 13. Co mieć ze sobą podczas zdobywania Orlej Perci?

Ciepłe ubranie;

płaszcz przeciwdeszczowy;

wygodne buty do chodzenia po górach;

prowiant;

liny;

kask wspinaczkowy;

latarkę;

mapę;

kompas;

telefon komórkowy.

Pamiętajmy, aby naładować telefon komórkowy lub zabrać ze sobą powerbank. Sytuacje w górach są różne i nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować pomocy.

Zdjęcie Najtrudniejszy szlak w Polsce czeka remont / Albin Marciniak

Dlaczego drabinka nad Kozią Przełęczą jest "legendarna"?

Legendarna drabinka nad Kozią Przełęczą składa się z 26 szczebli i mierzy 8 m. Niektórzy turyści przemierzając ją drżą ze strachu. Dlaczego?

Drabinką tą można zejść z Zamarłej Turni ku Koziej Przełęczy. Ośmiometrowa wysokość to spora ekspozycja dla przeciętnego piechura, zwłaszcza takiego, który porwał się na wysokogórskie wyzwanie, lecz wcześniej nie miał wielu doświadczeń z wysokością. Drabinka stalowa opiera się o południową ścianę Zamarłej Turni, która słynie nie tylko jako marzenie początkujących i nie tylko taterników, ale owiana jest także grozą, jako miejsce wielu śmiertelnych wypadków.

To spora przepaść, która może napędzić strachu.

Legendarna drabinka Orlej Perci jest więc dla przeciętnego turysty najtrudniejszym miejscem do przejścia na Orlej Perci. Często także tworzy się tam zator, ponieważ turyści obawiają się wejścia na nią.

Wakacje 2023. Zamknięcia innych szlaków w Tatrach

Komunikat TPN sygnalizuje także utrudnienia na następujących szlakach: Przełęcz między Kopami - Hala Gąsienicowa oraz odcinek Drogi pod Reglami: Mała Łąka - Kiry. Szlaki te nie będą zamykane całkowicie.

Za to po 1 września 2023 roku jest możliwe zamknięcie odcinka Doliny Pięciu Stawów do Świstówki Roztockiej.

Warto śledzić stronę TPN, ponieważ komunikaty mogą być aktualizowane ze względu na zmienną pogodę w górach. Remonty szlaków najczęściej wykonywane są latem, ponieważ w pozostałe pory roku mamy do czynienia z zalegającym śniegiem, który uniemożliwia prace.



