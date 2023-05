Kolejka na Kasprowy Wierch znów kursuje. Nowa oferta dla turystów

W trakcie trwającej ponad dwa tygodnie przerwy, pracownicy wykonali przeglądy techniczne i prace serwisowe zarówno urządzeń kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz kolejek krzesełkowych w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym.

Za przejazd kolejką na szczyt oraz z powrotem turyści zapłacą 99 zł. Bilet ulgowy to wydatek 79 zł. Przejazd kolejką tylko w jedną stronę - na szczyt lub na dół, kosztuje 79 zł, a 69 zł zapłacimy za bilet ulgowy w jedną stronę. Z biletów ulgowych mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studenci, seniorzy po 65 roku, opiekunowie grup szkolnych oraz osoby niepełnosprawne.

Bilet najlepiej jest kupić z wyprzedzeniem przez stronę internetową pkl.pl. Wówczas można zarezerwować miejscówkę na konkretny dzień i godzinę. W ten sposób unikniemy stania w kolejce.

Stacja Edukacja - jak zachować się na szlaku

Turyści, którzy wjadą na Kasprowy Wierch, mogą skorzystać na szczycie z oferty Stacja Edukacja przygotowanej przez Polskie Koleje Linowe (PKL) oraz Tatrzański Park Narodowy (TPN). Chętni mogą bez dodatkowych opłat skorzystać z oprowadzenia po kopule szczytowej z przewodnikiem tatrzańskim, który w ciekawy sposób opowie o tatrzańskiej przyrodzie, a także zapozna z zasadami panującymi na górskich szlakach.

"Celem PKL jest dostarczanie atrakcji turystycznych wszystkim, którzy odwiedzają ośrodki należące do Grupy, ale także naszym priorytetem jest ochrona przyrody. Chcemy przekazywać niezbędną wiedzę turystom na temat jej poszanowania oraz zachowania w górach, a także to, jak być odpowiedzialnym za naturę. Dlatego po raz kolejny rusza Stacja Edukacja. Wierzymy, że dzięki edukacyjnej inicjatywie osoby odwiedzające Tatry będą mogły poznać i zrozumieć je jeszcze bardziej" - przekazał Patryk Białokozowicz z zarządu PKL.

W ramach prowadzonej akcji przewodnicy będą opowiadali o tatrzańskich zwierzętach i roślinności, ochronie przyrody, górskiej topografii, zjawiskach pogodowych i ciekawostkach związanych z koleją linową PKL, która od 1936 r. wozi turystów na Kasprowy Wierch.

Z oferty będzie mógł skorzystać każdy turysta, który dotrze na szczyt kolejką codziennie od godziny 9. do 15. Prelekcje będą się odbywały co 15 minut, w trzech oznakowanych punktach: stacja górna kolejki linowej, Sucha Przełęcz oraz szczyt Kasprowego Wierchu. Akcja edukacyjna na Kasprowym Wierchu potrwa od 26 maja do końca września.