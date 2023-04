Gdzie jechać na krokusy w Tatrach? W tych miejscach widoki są najpiękniejsze

Krokusy kwitną w Karkonoszach, Beskidach, ale również w Tatrach . Mają tam swój zakątek, który każdego roku zachwyca pięknem kwitnących kwiatów. Gdzie oglądać krokusy w Tatrach?

Krokusy: Czy wolno je zbierać?

Krokus przez botaników jest nazywany szafranem spiskim. Nie powinniśmy jednak kojarzyć go z szafranem używanym do produkcji przyprawy. Kwiat rosnący w Polsce należy do roślin objętych ochroną. Zbieranie tego gatunku jest nielegalne. Trzeba się więc powstrzymać, mimo iż roślina ta przykuwa oko swoją niesamowitą barwą.



Tatry: Gdzie najlepiej oglądać krokusy?