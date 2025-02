Sekretarz obrony USA nie widzi miejsca dla Ukrainy w NATO w ramach zapowiadanych negocjacji pokojowych. - Myślę, że dobrze, że to padło - ocenił przebywający w Brukseli Władysław Kosiniak-Kamysz, który przypomniał, iż weto stawiały także inne państwa. Szef MON podkreślił, że "trzeba wspierać ambicje" Ukrainy oraz pomóc jej zwyciężyć w wojnie z Rosją. Inne słowa Pete'a Hegsetha przykuły uwagę europosła Michała Szczerby. Sekretarz obrony wskazywał na brak możliwości powrotu Ukrainy do granic sprzed 2014 roku. - To niepokojące - ocenił polityk KO.