Kosiniak-Kamysz o ważnej umowie: Chcemy zablokować ratyfikację

Mercosur. Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie będzie polskiej zgody na niszczenie rolnictwa

Jak przypomniał, rząd przyjął już dokument, w którym oficjalnie sprzeciwia się zawarciu umowy. - Nie będzie polskiej zgody na niszczenie rolnictwa ani w Polsce, ani w Europie, na sprowadzanie do Europy i do Polski produktów, o których nie wiemy jaki jest proces produkcji - mówił Kosiniak-Kamysz.

Poinformował, że PSL i koalicjanci zachęcają do swojego stanowiska inne państwa europejskie i liczą na to, że uda się zdobyć mniejszość blokującą zgodę na ratyfikację umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. - Pracujemy w dyplomacji po to, żeby nie tylko Francja, Irlandia, ale np. Włochy stanęły po naszej stronie - powiedział wicepremier. - Nie dla Mercosur chcę powiedzieć wyraźnie, PSL jest gwarantem stanowiska polskiego w tej sprawie - zadeklarował.