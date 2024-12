Wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy na ten moment nie wchodzi w grę - zapewnił we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przyznał jednak, że prezydent Francji "podjął taką inicjatywę w lutym". Nie pociągnęło to jednak za sobą żadnych działań. - To musi być kolektywna decyzja całego sojuszu, a takiej nie ma - podkreślił wicepremier.