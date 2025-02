Donald Trump rozmawiał z prezydentem Egiptu 1 lutego i zaprosił go do Waszyngtonu. Nie ustalono dokładnej daty wizyty. Zaproszenie padło jednak przed zapowiedziami Trumpa, dotyczącymi przejęcia kontroli nad Strefą Gazy i wysiedlenia Palestyńczyków, którzy mieliby trafić m.in. do Egiptu i Jordanii.